Ez a 2 centis eszköz mentette meg száz ember életét

HáziPatika.com: Mi alapján dől el, hogy milyen típusú pacemakert kaphat a beteg, esetleg részesülhet-e ebből a kapszulás technológiából, azaz a törpe-pacemakerből?

Dr. Duray Gábor: Jelen pillanatban még kivételezettnek tekinthető a mikropacemaker-technológia. Alapvetően a betegek döntő többségének a hagyományos pacemaker tökéletes és biztonságos megoldást nyújt, kevés és alacsony kockázattal. Viszont van egy szűkebb betegcsoport, amelynek a hagyományos eszközök már nem tudnak megfelelő eredményt biztosítani. Az egyik csoport az, ahol a páciens már kapott pacemakert, de súlyos problémák merültek fel használat közben, és emiatt el kellett távolítani, és nem szerencsés újra a hagyományos pacemakerterápiában részesíteni. A másik betegcsoportba tartoznak azok a betegek, akiknek pacemaker ingerlésre van szüksége, de valószínűsíthető, hogy a hagyományos pacemakerkezelés sokkal magasabb kockázattal járna, mint a mikropacemaker beültetése.

HáziPatika.com: Mi tekinthető nagy kockázatnak? Mik azok az esetek, amikor azt mondja a szakember, hogy kockázatos lenne beültetni a hagyományos típusú eszközt?

h i r d e t é s

D. G.: A kockázatok felmérése nagyon összetett, tehát nem tudok erre egyszerűen, egy-két mondattal válaszolni. Alapvetően van egy olyan szűk betegcsoport, amelyiknél nagyon nagy kockázatúnak véljük, hogy a beültetés után a pacemaker-rendszer befertőződik. Most zajlott le a 100. mikropacemaker-beültetés, annál a betegnél is arról volt szó, hogy a hagyományos pacemakert megkapta, és ez egyébként nagyon jó szolgálatot tett: több mint 30 évig működött, a beteg több telepcserén is átesett, de egy idő után már befertőződött a régi eszköz, és emiatt el kellett távolítani. Az, hogy kinél kell már elsőre az új típusú pacemakert használni, az nagyon sok szemponttól függ. Megpróbáljuk megbecsülni, hogy kinél túl nagy a kockázat arra, hogy a hagyományos eszköz befertőződik.

Dr. Duray Gábor és csapata elvégezte a 100. törpe-pacemaker beültetését Magyarországon. Fotó: Rácz Tünde

HáziPatika.com: Lenne több embernek is szüksége erre a kezelésre, vagy mindenki megkaphatja a megfelelő pacemakert Magyarországon?

D. G.: Akinek szüksége van rá, megkaphatja a megfelelő pacemakert. Évek óta nagyjából - most a Covid-járványt leszámítva - hasonló a műtétek száma. Szívritmus-szabályozó készülékre akkor van szükség, ha a szív valamilyen okból túl lassan ver, esetleg alkalmanként kihagy, akár normális, illetve gyorsabb alap szívverés mellett is. Ha jelentős mértékben lelassul vagy esetleg több másodpercig leáll a szívműködés, az komoly rosszullétet, fáradtságot, gyengeséget, erős megszédülést vagy akár eszméletvesztést, sőt halált is okozhat. Ilyen esetekben jöhet szóba a pacemaker beültetése, az eszköz ugyanis észleli, ha a megfelelő szint alá csökkenne a szívfrekvencia. Abban az esetben, ha a szív ennél lassabban verne, elektromos ingerlés segítségével tartja működésben a szervet az eszköz.

HáziPatika.com: Magyarországon körülbelül hány embernek van szüksége pacemakerre?

D. G.: Évente körülbelül 5 ezer ember kap különböző típusú pacemakert. Tehát a legegyszerűbb, egyelektródástól kezdve a legösszetettebb háromelektródásig, illetve a beültethető defibrillátorból is körülbelül még további ezer ember részesül.

Magyarországon a századik mikropacemaker-beültetésen egy 80 éves, súlyos vesebetegséggel élő férfi esett át, aki több mint harminc éve pacemaker kezelés alatt áll, emiatt számos alkalommal pacemaker telepcserére is szüksége volt már.

HáziPatika.com: A 100. beültetés után mit lát? Még gyakoribb, elérhetőbb lesz ez a technológia?

D. G.: Továbbra is ritka beavatkozás marad. A Magyar Kardiológusok Társasága aritmia munkacsoportjával együtt azon dolgozunk, hogy több centrumban is elérhető legyen ez a készülék, ez a terápia. Döntően azokban a centrumokban kezdtük el, illetve tervezzük bevezetni ezt a kezelést, amelyeknek nagyon nagy tapasztalatuk van ezen a téren, és ezzel együtt az eszközzel járó hibák, fertőzéseknek a kezelésével is. Arra számítunk, hogy ez a szám - nem nagyon gyorsan, de egyenletesen - növekedni fog a közeljövőben.

HáziPatika.com: Ez a pacemaker működhet defibrillátorként is, vagy van olyan verziója, amelyik képes erre?

D. G.: Nem, ez jelen pillanatban egy egyszerű pacemakernek felel meg. A pacemakerek közt is van egyszerűbb és bonyolultabb (összetettebb) tudású. Az eszköz parányi, nagy biztonsággal alkalmazható, viszont a tudása is mérsékelt. Emiatt van olyan beteg, akinél egy hagyományos, nagyobb tudású és egy új típusú, de egyszerűbb pacemaker között kell döntenünk. És ez néha szakmailag nehéz döntés.

HáziPatika.com: Ennek az eszköznek is szüksége van valamiféle áramforrásra vagy utántöltésre?

D. G.: A Magyarországon használt pacemakerek mindegyike beépített elemmel működik. Attól függően, hogy milyen sokat kell működnie a pacemakernek és mennyi energiát kell leadnia, hat és tizenhárom év közötti élettartamra számíthatunk. Ennek a típusnak a becsült élettartama nyolc-tíz év körül van, utána egy új eszközt vagy új pacemakertelepet kell beültetni.

Mikropacemaker beültetése Magyarországon, a Honvéd Kórházban. Fotó: Rácz Tünde

HáziPatika.com: Hogyan képzeljük el az eszköz cseréjét? Láttam, hogy combtővénán keresztül juttatják be a kapszulához hasonlító eszközt. De mi van akkor, ha eltelik ez a nyolc-tíz év, lejár az ideje és újabbra van szükség. Ugyanilyen egyszerűen ki is vehető onnan, ahová beültették?

A Micra pacemaker, más néven kapszula- vagy törpepacemaker mérete a hagyományos szívritmus-szabályozó készülék körülbelül egy tizedének felel meg. Méreteit tekintve egy köbcentis, két grammos készülékről van szó, amelyet teljes egészében beültetnek a szívbe. Az eszköz egy egységből áll, nincs hozzá sem elektróda, sem nagyobb méretű telep, és a combtő nagyvénáját megszúrva, katéteren keresztül vezetik be a szív jobb kamrájába. Micropacemakert 2014 február 12-e óta használnak Magyarországon. 2015-ig hazánk világelső volt az ilyen típusú szívritmus-szabályozók beültetésében.

D. G.: Jelen pillanatban ez egy fontos kérdés. Azt gondoljuk, hogy tíz-tizenkét év múlva nem fogjuk kivenni ezt az apró eszközt, hanem mellé be fogunk tenni egy másik, hasonló pacemakert. Mindez természetesen korlátozza azt, hogy milyen betegeknek javasoljuk ezt a mikropacemakert. Nagyon fiataloknak például nem szoktuk javasolni, mert valószínűsíthetően több eszköz elemét is kimerítené élete folyamán. Tehát inkább az idősebb korosztálynál jöhet szóba.

HáziPatika.com: Az esély, hogy valaki Magyarországon ilyen pacemakerhez jusson, nő-e azzal, hogy valamiféle magánegészségügyi forráshoz is hozzá tud-e jutni az érintett, vagy kizárólag tb-finanszírozottságú bevatkozásról van szó?

D. G.: Erre teljesen egyértelmű a válasz: semmilyen összefüggés nincs a magánegészségügyi ellátás és a pacemaker biztosítása között. Tb-alapon biztosítjuk azoknak, akiknek erre a mikroméretű eszközre van szükségük.

HáziPatika.com: Most, hogy világjárvány van, mi a tapasztalat, a betegek megkapják-e ugyanazt az ellátást, mint a járvány előtt?

D. G.: Két oldalról kell megvizsgálni a problémát, hogy erre választ tudjak adni. A pacemakert beültető kardiológiai centrumok természetesen egyeztetnek egymással a járványhelyzetről. Az a tapasztalatunk, ha a beteg eljut a pacemakeres centrumba, ott megkapja a jó minőségű, szakmailag magas szintű ellátást. A nehézséget az okozza, hogy úgy tűnik, nagyon sok beteg nem jut el megfelelő ütemben a háziorvoshoz, a szakorvoshoz, és így gyakorlatilag nem kerül be a magas szintű ellátást nyújtó terápiás centrumokba sem. Reméljük, hogy most, ahogy enyhül a járványhelyzet, újra el tudnak jutni a betegek a centrumokba.

A 100. törpe-pacemakert beültető csapat a Honvéd Kórházban. Fotó: Rácz Tünde

HáziPatika.com: Okozhat-e valamilyen problémát, hogy az eszköz - kinézetre olyan, mintha kis kampók lennének rajta - ott van a szívben? Lehet-e olyan következménye, amiről a szakma sem tud még mindent?

D. G.: Azt gondolom, hogy a legfontosabb kérdésekre már tudjuk a választ. Jelenleg az eszköz elérhetőségét leginkább az ára korlátozza, sajnos többszörösébe kerül, mint egy hagyományos pacemaker - de ez talán a kevésbé izgalmas korlát. A másik korlát, hogy a beültetése strukturált, komolyabb tréninget igényel. Tehát a tapasztalt centrumokban is egy-két olyan orvos lesz, aki képes lesz ilyen eszközt beültetni. Csak összehasonlításképpen, a hagyományos pacemakert ugyanott öt-hat ember is be tud ültetni. De korlátot jelent az is, hogy van olyan szívritmuszavar, amelyiknél az új típusú eszköz még nem képes a megfelelő ritmust biztosítani, ilyenkor is csak a hagyományos eszköz valamelyike építhető be.