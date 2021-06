Enyhén magas vérnyomás kezelése mozgással

Az Amerikai Szív Társaság tudományos állásfoglalásában azt javasolják az orvosoknak, hogy "receptre írjanak fel" testedzést az enyhén vagy közepesen magas vérnyomású és koleszterinszintű embereknek. A recepten tájékoztassák a pácienseket arról, hogy miként emeljék fokozatosan a napi fizikai terhelést, valamint arról, hogy vegyék igénybe az életmód-tanácsadók és a közösségi sportcentrumok javaslatait.

A több mozgás, a fogyás, az étrend megváltoztatása csökkenti a vérnyomást is. Fotó: Getty Images

Enyhén emelkedett vérnyomásról beszélünk, ha a felső (szisztolés) érték 120 és 139 Hgmm között van, az alsó (diasztolés) érték pedig 80 és 89 Hgmm között.

"A kezelést az érintettek zöme esetében életmód-változtatással kellene kezdeni, legelőször is a fizikai aktivitás növelésével" - idézi az AHA közleménye Bethany Barone Gibbst, a Pittsburgh-i Egyetem docensét, a tudományos állásfoglalást megszövegező bizottság elnökét. A vérnyomásrólés a koleszterinszintről szóló ajánlások szerint elegendő az életmódkezelés minden betegnél, akik értékei az enyhén emelkedett tartományban maradnak, és egyébként alacsony a szívbetegségek és a stroke kockázata náluk. Ebbe a körbe tartozik a fizikai aktivitás növelése, a testsúlycsökkentés, az egészséges étrend, a dohányzásról való leszokás és az alkoholfogyasztás mérséklése.

Az új ajánlásban az AHA azt javasolja az orvosoknak, hogy minden viziten kérdezzék meg pácienseiket fizikai aktivitásuk szintjéről, illetve segítsenek nekik abban, hogy megtalálják azt a mozgásformát, amelyet örömmel tudnak folytatni, valamint ösztönözzék őket, hogy csatlakozzanak amatőr sportközösségekhez. Arra is figyelmeztetik az orvosokat, hogy azzal is ösztönözzék a pácienseiket, hogy még a legkisebb javulásért is megdicsérik őket, például ha valaki arról számol be, hogy többet gyalogol, vagy gyakrabban megy fel lépcsőn az emeletre lift helyett.

"Napjainkban, amikor a testmozgás egyre inkább kikopik a mindennapjainkból, és amikor a felnőttek túlnyomó többsége folyton csak ül, ráadásul most, amikor gyakorlatilag az egész világ karanténban van és keveset közlekedik, ezáltal is lassítva a koronavírus terjedését, minden eddiginél sokkal fontosabb az az üzenetünk, hogy kérlelhetetlennek kell lennünk abban, hogy a napi életünkben kevesebbet üljünk és többet mozogjunk" - hangsúlyozta Bethany Barone Gibbs. A kutatások is bebizonyították, hogy a fizikai aktivitás növelése körülbelül 3-4 Hgmm-rel képes csökkenteni a szisztolés és a diasztolés vérnyomásértéket, és 3-6 mg/dl-rel tudja mérsékelni az LDL-koleszterin szintjét. Az állásfoglalás kiemeli, hogy a fizikailag aktív felnőttek körében 21 százalékkal alacsonyabb a szív- és érrendszeri betegségek, valamint 36 százalékkal a szív- és érrendszeri betegségek miatti halálozás kockázata azokhoz képest, akik fizikailag inaktívak.

Az fizikai aktivitásról szóló amerikai ajánlások szerint hetente összesen legalább 150 perc mérsékelt vagy 75 perc intenzív aerob testedzésre van szüksége egy felnőttnek, továbbá hetente legalább két alkalommal erősítő edzéseket is végezni kell. Azonban azt is hozzá kell tenni, hogy nincs minimumérték, tehát nincs olyan kevés mozgás, amely ne segítené az egészségünk megőrzését. "Minden perc testedzés jobb a semminél" - mondta Gibbs. "Kezdetnek akár napi 5-10 perc mozgásnak is lehet egészséges hatása."