Elsodor minket az élelmiszeráradat, és tönkreteszi a szívünket

"Élelmiszercsapdának" vagy "élelmiszeráradatnak" nevezhetjük az olyan városnegyedeket, amelyek tele vannak a gyorsétterem-hálózatok üzleteivel és gyorsbüfékkel, amelyek kiszorították hagyományos, egészségesebb és gazdagabb kínálattal rendelkező kisboltokat és kisvendéglőket. Ezek az élelmiszercsapdák gyakran olyan környéken vannak, ahol nincsenek hagyományos, olcsóbb élelmiszerboltok, így ezeken a helyeken kifejezetten nehéz friss és egészségesebb ételhez jutni.

Kapcsolat van az élelmiszeráradattal borított övezetek és a keringési betegségek között. Kép: GettyImages

Ezek a helyek gyakran a kevésbé gazdag vagy kevesebb erőforrásból gazdálkodó városnegyedekben vannak - mondta Kristen Cooksey Stowers, a Connecticuti Egyetem adjunktusa, akinek az egészséges életmóddal és az élelmiszerellátással kapcsolatos társadalompolitika a szakterülete. "Nem a gyorséttermek és a gyorsbüfék létezése a gond, hiszen ezek nem eleve gonoszak. Hanem az a probléma, ha csak ezek vannak a környéken. Vannak olyan városnegyedek, amelyeket valósággal elárasztott az egészségtelen élelmiszer" - mondta.

"Az összes gyorsétterem-vállalat a teljes marketingjével a gyomrunkat és a pénztárcánkat célozza meg" - mondta Penny Kris-Etherton, a Pennsylvaniai Állami Egyetem diabetológus professzora. "Nagyon nehéz ellenállnunk és egészséges ételt választanunk, ha ilyen hatalmas a csábítás." h i r d e t é s

Kristen Cooksey Stowers kutatásai törvényszerű összefüggést mutattak ki az élelmiszercsapdák és az elhízás között. A 2017-es kutatását az International Journal of Environmental Research and Public Health című folyóiratban publikálta, és bebizonyította, hogy ezek az élelmiszeráradattal beborított övezetek jobban előrejelzik az elhízást, mint az élelmiszerrel gyengén ellátott övezetek.

Penny Kris-Etherton volt a vezető szerzője a Journal of the American Heart Association című folyóiratban tavaly közölt tanulmánynak, amelyben kapcsolatot mutatott ki az élelmiszeráradattal borított övezetek és az élelmiszerben szegény városnegyedek, valamint az egészségtelen étrend, azelhízásés a szív- és érrendszeri betegségek között. Ezek a jelenségek pedig kifejezetten jellemzőek az alacsonyabb jövedelmű lakosokra. A tanulmány szerzője felhívta a figyelmét a politikai döntéshozóknak erre az egyenlőtlenségre.

Kristen Cooksey Stowers szerint a hosszú távú megoldás az lehet, ha jobban odafigyelnek várostervezésnél a zónák kialakítására, amelyekben korlátozzák a gyorséttermek számát, ösztönzik a hagyományos kisboltok, kisvendéglők, háztáji termelői piacok kialakítását a szegényebb városnegyedekben is, és még arra is kötelezni lehetne a szupermarketeket, hogy mindig tartsanak az árukészletben egészségesebb ételeket is. "Az embereknek észre kell venniük, hogy hatalmukban áll elindítani a változásokat a saját közösségükben" - mondta a kutató.

Ha éhesek vagyunk, akkor a következőket tartsuk szem előtt