Betegség, amiben a legtöbben halnak meg

A szakrendelésen megkövetelt hosszú várakozás, netán a pénz vagy az idő hiánya tartja távol attól, hogy gondoskodjon szíve egészségéről és biztonságban tudhassa magát vagy tehessen azért, hogy ne legyen oka rettegni egy esetleges tragédiától, akkor önnek is itt a helye. A Magyar Kardiológusok Társasága az idei Szívünk Napján, a szeptember 22-én a Millenáris parkban a szakma legelismertebb szakembereivel egyebek mellett abban segít majd, hogy megtanuljunk "bánni" a szívükkel, a panaszainkkal, hogy az ismeretek segítségével a tragédiákat mi magunk előzhessünk meg.

Találkozhatunk olyan túlélővel is, aki megmentőjével együtt érkezik, és együtt tekerhetünk a szívünkért kardiológusainkkal is. Ingyenes újraélesztési oktatáson vehet részt bárki, egy órában elsajátíthatja az alapismereteket.

Már 19 éve! A Szív Világszövetsége (WHF) kezdeményezésére 2000 óta a világon mindenütt egyszerre rendezik meg a Szívünk Napját, melyhez hazánk az első évtől kezdve csatlakozott. A Magyar Kardiológusok Társasága és a Magyar Nemzeti Szívalapítvány minden évben szeptemberben a Szívünk Napján hívja fel a figyelmet a szív- és érrendszeri megbetegedések kiemelkedő gyakoriságára, a mindennapi életben is megvalósítható megelőzési módszerekre.

A társaság célja a több ezer főt megmozgató, ingyenes rendezvény megszervezésével éppen az volt, hogy olyan információkat juttasson el a teljes lakossághoz, amelyek segítségével nemcsak felismerhetik a tüneteket, de kérdezni is tudnak, ha szakemberhez kerülnek. A szív- és érrendszeri betegségek több áldozatot szednek Magyarországon, mint valamennyi más betegség, baleset és egyéb halálok együttesen. A szív- és érrendszeri betegségek jelentős része megelőzhető, elsősorban egészségesebb életmóddal, több mozgással, a dohányzás elhagyásával, egészségesebb táplálkozással,valamint rendszeres szűrővizsgálatokkal.

Szeptember 22-én a Millenáris parkban Szívünk Napja. Fotó: istockphoto.com

"Ez a legnagyobb, hangsúlyozottan a lakosságnak szervezett rendezvényünk, tehát nemcsak betegekhez, hanem mindenkihez szólunk. Idén is szeretnénk felhívni a figyelmet a legfontosabb szív- és érrendszeri betegségekre, arra, hogy ez a legnagyobb gyilkos. Ez az a betegség, amiben a legtöbben halnak meg. Ezek korai, elkerülhető halálozások - amelyeknek nem lenne szabad bekövetkezniük, ha vigyázunk magunkra. De másról is szól ez a nap. Arról, hogy segíthetünk másoknak, például mit kell tennünk, ha mellettünk egy ember infarktust kap. Ma ugyanis évente 25 ezren halnak meg úgy az utcán, munkahelyen, hogy életük akár megmenthető lehetett volna. Ezen a napon ehhez is kapnak segítséget az érdeklődők, de megismerhetnek minden olyan lehetőséget, amivel maguk is tehetnek azért, hogy a tragédiákat megelőzhessék. Gyerekkortól kell úgy élni, hogy tudatosan figyelünk magukra: egészségesen, a változtatást pedig közösen, az egész családdal kell elkezdeni" - invitált mindenkit dr. Csanádi Zoltán professzor, a Magyar Kardiológusok Társaságának elnöke.

A Szívünk Napja egy nap a szívünkért, a szívünkről!

Életmentő, megelőző, gondoskodó, támogató nap a Millenárison. Amikor a kardiológusok kilépnek a rendelőből, leveszik a fehér köpenyt és beszélgetnek bárkivel, aki kilátogat a rendezvényre. Itt most válaszokat kaphatunk minden, a szívünket érintő kérdésre, legyen az betegség, gyanú, vagy szívünk megóvásának kulcslépései. Mert itt, amerre csak lépünk, biztosan találunk majd egy hozzáértő, megbízható orvost. De élményeket is, játszhatunk, sportolhatunk és a tudatosság jegyében egy egésznapos ingyenes programon vehetünk részt.

Részletes program a http://www.szivunknapja.hu/ weboldalon!