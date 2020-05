Az elhízás újabb okait tártak fel

Anyagcsereváltozás

A Barcelonai Egyetem kutatócsoportja publikált egy tanulmányt a World Journal of Gastroenterology című folyóiratban, amelyből kiderült, hogy az italokban található folyékony fruktóz - a cukor egyik típusa - módosíthatja az energia-anyagcserét, és ez zsírmájat vagy metabolikus szindrómát okozhat. Ametabolikus szindrómamiatt cukorbetegség, szív- és érrendszeri betegség, illetve magasvérnyomás-betegség is kialakulhat. Aki pedig el van hízva, az hajlamosabb a metabolikus szindróma megjelenésére.

Van egy fehérje, amely blokkolja a szervezet zsírégető képességét. Fotó: Getty Images

A kísérlet

Miután patkányokat 10 százalékos cukoroldattal tápláltak 14 napon keresztül, a kutatók kimutatták, hogy az anyagcseréjük elkezdett megváltozni. A szakemberek biztosak abban, hogy kapcsolat van a nagy mennyiségű fruktóz fogyasztása, azelhízásés a metabolikus szindróma között. Ha pedig az elhízást a fruktózfogyasztás okozza, akkor a kettes típusú cukorbetegség megjelenési esélyét is nagyban növelheti.

Fogyás új módszerrel A szakaszos böjt azoknak is hatékony lehet, akiknek más táplálkozási módszer nem válik be a súlycsökkentésre.

A kutatók 2018-ban közölték egy fiatal patkányokon végzett kísérlet eredményeit. Ők is megfigyelték azanyagcsereváltozását, az oxidatív stressz és a gyulladás kialakulását a fruktózszirup fogyasztása után. A szakemberek kijelentették: "a megnövelt fruktózbevitel fontos előidézője lehet a fiatalok anyagcserezavarának". Felhívták a figyelmet arra, hogy a fiataloknak meg kell változtatniuk az étkezési szokásaikat, hogy megelőzzék ezeket a problémákat.

Miben lehet fruktózszirup?

A következő ételekben lehet magas fruktóztartalmú kukoricaszirup:

üdítők, energiaitalok, sportitalok,

édességek, jégkrémek,

kávétejszín,

szószok, fűszerkeverékek, salátadresszingek, ketchup, barbecue-szósz,

édesített élelmiszerek, a többi között a gyümölcslevek, a joghurtok és a konzervek,

kenyér és más pékáruk,

reggeliszeletek, gabonaszeletek, müzliszeletek, energiaszeletek.

A gyógyszerek és a hízás

Vannak olyan gyógyszerek is, amelyek hizlalnak. A The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism című folyóiratban még 2015-ben közöltek egy cikket, amelyből kiderült, hogy bizonyos gyógyszerek hónapokon át történő szedése testsúlygyarapodással járhat.

Ilyen készítmények lehetnek a következők:

atipikus antipszichotikumok,

görcsoldók és hangulatszabályozók,

vércukorszint-szabályozók,

a rheumatoid arthritisz kezelésére alkalmazott glükokortikoidok,

néhány antidepresszáns.

Emellett viszont vannak olyan gyógyszerek is, amelyek fogyasztó hatásúak. Ha új gyógyszert kezdünk szedni és gondunk van a testsúlyunkkal, akkor kérdezzük meg az orvosunkat, hogy az új szer hatással lehet-e a testsúlyunkra.

Az elhízás öngerjesztő folyamat?

Minél hosszabb ideig elhízott valaki, annál nehezebb megszabadulni a fölösleges kilóktól. A Nature Communications című folyóiratban közöltek egy egereken végzett kísérletről szóló tanulmányt 2015-ben, amelynek eredményei alapján azt a következtetést vonták le a kutatók, hogy minél több felesleges zsírt hordozunk magunkon, annál kevésbé fog a szervezetünk zsírt égetni, és ennek az sLR11 nevűfehérjevagy gén az oka. Úgy tűnik, hogy minél nagyobb mértékű a zsírfelesleg, annál több sLR11-et termel a szervezet. Ez a fehérje pedig blokkolja a szervezet zsírégető képességét, és emiatt nehezebben lehet megszabadulni a súlyfeleslegtől.

Az elhízásgén

Bizonyos esetekben egy hibás gén is felelős lehet az elhízásért. Ezt a gént nevezik zsírtömeg- és elhízásgénnek (FTO). Egy 2013-ban publikált tanulmányban mutatnak rá arra, hogy ez a gén hatással van a következő folyamatokra:

elhízás,

az elhízáshoz vezető életmód,

túlzott mértékű táplálékbevitel,

a magas kalóriatartalmú élelmiszerek előnyben részesítése,

a teltség és a jóllakottság érzésére való képesség csökkenése.

A ghrelin nevű hormon kulcsszerepet játszik az evési szokásokban. A gherlin a többi között hatással van a növekedési hormonra és arra is, hogy a szervezet miként raktározza el a zsírt. Az FTO gén aktivitása befolyásolhatja, hogy valakinek mekkora esélye van az elhízásra, mert az FTO hatással van a gherlin mennyiségére.

2017-ben közöltek a Plos One című folyóiratban egy 250, evészavaros ember vizsgálata alapján elkészített tanulmányt, amelyben a kutatók azt is kimutatták, hogy az FTO olyan rendellenességek kialakulásával hozható kapcsolatba, mint például a zabálás és az érzelmi indíttatású evés.

Aki tehát nem tud látványos eredményt elérni az olyan klasszikus módszerekkel, mint az elfogyasztott kalóriák mennyiségének csökkentése, illetve a mozgás, az egyeztessen obezitológus szakorvossal. Elképzelhető, hogy sikertelenségét a cikkben korábban említett okok indokolják.