A szívelégtelenség így előzhető meg

Világszerte, de különösen hazánkban a szív- és érrendszeri betegségek a vezető halálokot jelentik, ez igaz a pandémiás időszakra is. Emiatt is fontos odafigyelni a szívelégtelenségre, ami a szív- és érrendszeri betegségek közül az a kórkép, amelyben a szív a pumpafunkciójának károsodása miatt képtelenné válik arra, hogy megfelelő mennyiségű vért továbbítson a szervek, szövetek felé.

A szívelégtelenség nem egy önálló kórkép, hanem egy tünetegyüttes, amely különböző kardiológiai és nem kardiológiai betegségek következményeként alakulhat ki - mondta el Dr. Nyolczas Noémi, a Magyar Kardiológusok Társaságának budapesti titkára a dehir.hu-nak. A szívelégtelenség egyik leggyakoribb oka a koszorúérbetegség, de magas vérnyomás, szívbillentyű- vagy szívizombetegség, illetve szívritmuszavar is okozhatja, ritka esetekben pedig olyan nem kardiológiai kórképek, mint például a pajzsmirigy-túlműködés. "Amikor szívelégtelenséget diagnosztizálunk, mindig nagyon fontos, hogy keressük a hátterében álló okokat, mert ezeknek a megfelelő kezelése alapvető feltétele a szívelégtelenség hatásos és eredményes terápiájának" - hangsúlyozta a főorvos.

Időben diagnosztizálva még kezelhető a szívelégtelenség. Kép: GettyImages

Hogyan csökkenthetjük a szívelégtelenség kockázatát?

Az első lépés az, hogy megelőzzük azokat a kórképeket, amelyek később szívelégtelenséghez vezethetnek. "Ezeket a betegségeket úgy tudjuk elkerülni, ha egészségesen élünk. Nem dohányzunk, nem fogyasztunk nagy mennyiségben alkoholt, egészségesen táplálkozunk, rendszeres testmozgást végzünk, próbáljuk megtartani a normális testtömegindexünket. Ezek azok az egészséges életmódra vonatkozó tanácsok, amelyek tulajdonképpen lehetővé teszik, hogy például a magas vérnyomást, a cukorbetegséget vagy a koszorúér-betegséget megelőzzük, és ha ez sikerül, vagy legalább csökkentjük kialakulásuk valószínűségét, akkor populációs szinten mérsékeljük a szívelégtelenség kialakulásának kockázatát is" - magyarázta a szakember.

Ha viszont már kialakult például a magas vérnyomás, a koszorúérbetegség vagy a cukorbetegség, akkor fontos, hogy időben diagnosztizálják és megfelelően kezeljék ezeket a kórképeket, hiszen ezzel is nagyon meg lehet előzni a szívelégtelenséget. "Nagyon fontos, hogy a magas vérnyomásban, cukorbetegségben és koszorúér-betegségben szenvedőknél figyeljünk a szívelégtelenség tüneteire is, mivel ez elősegíti a korai diagnózist" - hívta fel a figyelmet.

Hogyan vigyázhatunk a szívünkre?

Ebben az évben a Magyar Kardiológusok Társasága a Testnevelési Egyetemmel közösen szervezi meg a Szívünk Napját szeptember 26-án, vasárnap. Dr. Nyolczas Noémi szerint fontos, hogy a különböző szívbetegségekről, azok tüneteiről, megelőzési lehetőségeiről, diagnosztikai módszereiről és a terápiás lehetőségekről hiteles információkat kapjanak az emberek.

A Szív Világszövetsége kezdeményezésére 2000 óta a világon mindenütt egyszerre rendezik meg a Szívünk Napját, amelyhez Magyarország már az első évtől kezdve csatlakozott. A Magyar Kardiológusok Társasága minden év szeptemberének utolsó vasárnapján, a Szívünk Napján hívja fel a figyelmet a szív- és érrendszeri betegségek gyakoriságára és a megelőzési módszerekre.

"A Szívünk Napjának és minden olyan kampánynak, amelyet az egészségügyi szakemberek szerveznek a lakosság számára, az az egyik legfontosabb célja, hogy felhívja a figyelmet az adott kórképre. Mi a Szívünk Napján megpróbáljuk ráirányítani a figyelmet az összes szívet érintő problémára, továbbá igyekszünk hiteles információkat adni a betegségekről, a megelőzésükről és a tüneteikről. Tájékoztatjuk a lakosságot arról, hogy mikor kell orvoshoz fordulni, továbbá bemutatjuk a diagnosztika lépéseit és a kezelés lehetőségeit. Így talán könnyebben orvoshoz fordul az is, aki ilyenkor hosszabb ideig hezitálna - mondta a szakember.

A Szívünk Napja a Magyar Kardiológusok Társaságának legnagyobb, évente megrendezett fontos eseménye, amelyre a lakosság széles körét várják a többi között érdekes előadásokkal és beszélgetésekkel, ahol a szív- és érrendszeri betegségek tüneteiről, megelőzéséről, lehetséges kezeléséről informálódhatnak. Az oktató programok mellett szűrővizsgálatokat is végeznek: a vérnyomásmérés mellett a koleszterin- és a vércukorszintjüket is ellenőriztethetik az érdeklődők, de lesz érszűkület- és EKG-vizsgálat, továbbá idén speciális érultrahangszűrésre is lehetőség nyílik.