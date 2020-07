A legjobb gyulladáscsökkentő ételek

A legtöbb irodai munkát végző ember napi 8-10 órát ül a munkahelyén - ez pedig nagyon egészségtelen. Az egész napos ülés miatt sokak érzik fáradékonynak, elnyűttnek magukat. Érdemes tisztában lennünk azzal, hogy ha hozzáragadunk a székünkhöz és nem tesszük a napi rutin részévé a mozgást (akár séta formájában), akkor lassan, de biztosan romlik az egészségünk, betegek leszünk és egyre csak hízunk.

Mindezt a tudomány is alátámasztja, kutatók szerint a hosszú ideig tartó ülés megnövekedett éhségérzetet és gyulladást generál a szervezetben (mindkettő elhízáshoz vezet), valamint kapcsolatban áll a magas vérnyomás és a magas vércukorszint kialakulásával. Ha már hallotta azt a mondást, hogy "az ülés az új dohányzás", akkor sejtheti, hogy mi ennek az alapja. De a pusztítás itt még nem ér véget. Ha sok időt töltünk az alfelünkön üldögélve, ezek mellett a megelőzhető betegségek mellett meghúzódhat a csípőnk, megfájdulhat a hátunk, elgyengülhetnek a farizmaink, és megnő a fenekünk, megfájdulhat a vállunk - mindezek rontják az edzés hatékonyságát, és sérüléshez vezethetnek.

Próbáljuk meg az étrendünk részévé tenni a gyulladáscsökkentő ételeket. Kép: Getty Images

Étrendünk finomhangolása is segíthet abban, hogy csökkentsük az ülés némely egészségügyi kockázatát. Néhány táplálékról kimutatták, hogy gyulladáscsökkentő hatása van. Fogyasszunk minél gyakrabban az alábbi ételekből.

Bogyós gyümölcsök

A bogyós gyümölcsök rendszeres fogyasztásáról kimutatták, hogy egyértelműen csökkenti a gyulladásokat, ezt a Journal of Nutrition című folyóiratban is leírták.

Létfontosságú, hogy fölálljunk néha, és mozogjunk. Akár a munkahelyünkön vagyunk, akár otthon a fotelben üldögélünk, félóránként tartsunk sétaszünetet. Menjünk ki a mosdóba, igyunk egy zöld teát, vagy sétáljunk bárhova (kivéve az ételautomatát) - csak mozogjunk. Már az is növeli az izomszövetek feszességét, és visszaállítja őket a természetes helyzetükbe, ha ülve megmozgatjuk és kinyújtjuk a karunkat, lábunkat.

Ez azért van, mert flavonoidokat tartalmaznak, amelyet antocianinnak neveznek, ezek "kikapcsolják" a gyulladást okozó géneket, és nem mellesleg a flavonoidoknak köszönhető a gyümölcsök sötét árnyalata. Az áfonya, amiben sok antocianin van, gazdag C-vitaminban, rezveratrolban, mindkettőről kimutatták, hogy növeli a gyulladásmentes gyökök számát. Hogy minél jobban hasznosíthassuk a pozitív tulajdonságait, tegyünk bogyós gyümölcsöt a reggeli smoothie-ba, másfajta gyümölcsökkel keverve készítsünk belőlük gyümölcssalátát, vagy mandulával keverve ropogtassuk.

Mogyoró, dió, mandula

A dió és a mogyoró gazdag növényi alapú, gyulladáscsökkentő omega-3-ban (ALA). A földimogyoróban több ALA van, mint bármely más csonthéjasban, a mandula pedig az egyik leggazdagabb gyulladáscsökkentő hatású E-vitamin-forrás, amely megvédi a sejteket az oxidációs károsodástól. Mivel minden csonthéjas gyümölcsnek megvan a maga pozitív egészségügyi hatása, készítsünk magunknak keveréket sózatlan csonthéjasokból és magokból.

Ananász

Az ananász nagyon hatásos gyulladáscsökkentőt, bromelaint tartalmaz. Bár a gyümölcs teljes állománya tele van ezzel az anyaggal, a legtöbb a kicsit keményebb törzsében található. Próbáljuk meg összekeverni ezt a keményebb törzset az édesebb, puha gyümölcshússal, hogy élvezzük a gyulladáscsökkentő hatását.

Avokádó

A gyulladáscsökkentő olajakat tartalmazó zsírsavainak köszönhetően az avokádó segíti az izomsejtekben kialakuló gyulladás csökkentését, csökkenti azinzulinrezisztenciasúlyosságát. A Diabetes Care című folyóirat egyik tanulmányában felfedezték, hogy az egyszeresen telített zsírsavakban gazdag étrend megakadályozza a hason lerakódó zsír felhalmozódását. Adjuk hozzá néhány szelet avokádót a salátánkhoz, szendvicsünkhöz, remek ízt fog kölcsönözni a fogásoknak.

Fokhagyma

Ételek, amelyekért hálás lesz a szívünk - részletek itt.

Az ízes, csípősfokhagymatöbbet is tesz annál, hogy a sült húsnak milliószor erősebb ízt ad, hiszen a gyulladást is csökkenti - áll a Medicinal Chemistry című folyóirat egyik kutatási jelentésében. A régebbi fokhagyma tartalmazza a biológiai összetevők legnagyobb koncentrációját, de a vizsgálatok szerint a friss fokhagymának is vannak előnyös hatásai. Mindenképpen zúzzuk szét a fokhagymagerezdeket, hogy felszabaduljon a biokatív allicin nevű összetevő. És még egy jó hír a fokhagymakedvelőknek: friss kutatásokban kimutatták, hogy a fokhagyma támogatja a vércukor-anyagcserét, és segíti a vér zsírtartalmának kontrollálását.