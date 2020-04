A felnőttkori szívbetegség így előzhető meg

Napjaink digitalizált világában nehezen lehet rávenni a gyermekeinket, hogy tegyék le a kütyüket, és fizikailag aktívan tegyenek valamit. Ám egy kis energiabefektetéssel hozzásegíthetjük őket ahhoz, hogy egészséges szokásokat tanuljanak meg, és hogy megtalálják azt a mozgásformát, amelyet majd az egész életükben szeretni fognak.

Hosszabb és egészségesebb életet tesz lehetővé a rendszeres mozgás gyermekkorban. Kép: GettyImages

Miért olyan fontos, hogy a gyerekek fizikailag aktívak legyenek?

Ugyanúgy, mint a felnőtteknél, a fokozott fizikai aktivitás összefügg a hosszabb élettartammal, sok betegség és egészségügyi probléma alacsonyabb kockázatával - vagy másképp fogalmazva: a hosszabb és egészségesebb élettel, a szívbetegségek kisebb kockázatával. Sajnos a gyermekek körében sem ismeretlen a szívbetegség, veleszületett vagy szerzett is lehet. Utóbbiak közé tartozik például a szívbillentyűk elváltozása, ami a reumáslázszövődményeke lehet. Náluk is előfordulhat szívritmuszavar, más néven aritmia - ilyenkor a szívverés üteme változik meg: gyorsabb vagy lassabb a normálisnál. Az aritmiák egy része ártalmatlan, csupán ijedelmet okoz, más részük gyógyszerrel kezelendő.

Furcsa hangok A megszokottól eltérő szívhangok (szívzörej) is ártalmatlan a legtöbb esetben, a gyermekek általában kinövik - ám néhány eset mögött komolyabb probléma állhat!

Sajnos a gyermekkori, valamely más betegség szövődményeként fellépő szívbetegségek tünete lehet: légzési probléma (kapkodó vagy fulladozó) jelentős étvágytalanság, állandó fáradtság, fejlődésben való visszamaradás, az ajkak kékek elszíneződése, szokatlan mellkasi fájdalom, alacsony vagy épp magas vérnyomás.

A gyermekkori szívbetegségek ez része kinőhető, vagy kezeléssel gyógyítható, esetleg élethosszig tartó terápiával kontroll alatt tartható. Ám az egyébként egészséges fiatalok később, felnőttkorban a rossz életmód miatt nagyobb eséllyel lehetnek keringési betegek.

Van még más előny is!

Ezenkívül van még néhány előnye a rendszeres testmozgásnak: arra serkentheti a gyerekeket, hogy legyenek versenyképesebbek és törekedjenek arra, hogy mindig a legjobbat hozzák ki magukból.

Az edzett gyerekekre jellemző:

az egészséges testsúly,

az erősebb, egészségesebb csontozat és izomzat,

az egészségesebb szív és agy,

a fejlettebb agyi funkciók, például a jobb memória, a jobb koncentrálóképesség és a jobb problémamegoldó képesség,

a jobb iskolai teljesítmény és tanulmányi előmenetel, különösen érvényes ez a matematikára, az olvasásra és az írásra,

az alacsonyabb szintű hosszú távú kockázat a szív- és érrendszeri betegségekre, a cukorbetegségekre és néhány rákfajtára,

a kevesebb stressz, illetve az idegesség és a depresszió ritkább előfordulása,

a kifogásolható és zavaró osztálytermi viselkedés ritkább előfordulása,

a jobb mentális egészség, a fizikai jól-lét, az erősebb önbizalom és a jobb önbecsülés.

Hogyan bírjam mozgásra a gyermekemet?

Adjunk példát a saját életmódunkkal. Kezdjünk el magunk is többet mozogni, és találjuk meg a módját annak, hogy együtt mozogjunk a családunkkal.

A testmozgásnak örömet kell okoznia a gyermekek és a kamaszok számára. Ösztönözzük őket arra, hogy próbáljanak ki minél több mozgásformát, hogy felfedezhessék őket, és meg tudják találni azt, amelyiket képesek lesznek igazán szeretni.

Csökkentsük és korlátozzuk a kijelzők előtt töltött időtartamot, mint például a tévénézést, a videojátékokkal való időtöltést és a digitális eszközok használatát. Ne használjuk a TV-t vagy a számítógépet gyermekmegőrzőnek!

Kínáljunk a gyermekünknek minél több alkalmat a fizikai aktivitásra. Ajándékozzunk olyan játékokat és eszközöket, amelyeknek a használata fizikai aktivitással jár, mint a bicikli, a gördeszka, a görkorcsolya, a roller, az ugrálókötél, a labda és a sportfelszerelések.

Támogassuk a sportolásban, a táncban és más aktív rekreációs tevékenységben, mint például az úszásban, a kerékpározásban és a futásban. Ismertessük meg gyermekünkkel a környékünkön található közösségi sportközpontokat: az uszodákat, edzőtermeket, kerékpárutakat és parkokat.

Ha biztonságos, akkor hagyjuk, hadd járjanak gyalog vagy kerékpárral ahelyett, hogy mindenhová autóval vinnénk őket. Például együtt gyalogolhattok vagy biciklizhettek el az iskolába vagy a legközelebbi buszmegállóig.

Ha a gyermekünk most kifejezetten inaktív, akkor lassan kezdjünk. Az aktivitás mértékét és intenzitását fokozatosan növeljük hetenként vagy más szakaszokban. Ez segíthet elkerülni a diszkomfortérzést és a sérülést, valamint így felépíthetünk egy aktívabb életmódot anélkül, hogy a kedvét szegnénk a gyermeknek.

A dicséret, a jutalmazás és a bátorítás hozzásegíti a gyermeket ahhoz, hogy fizikailag aktív maradjon.

Mit tegyek, ha a gyermekem túlsúlyos?

Minden gyermeknek, így az eltérően fejletteknek is rendkívül fontos a fizikai aktivitás. A testmozgás különösen jelentősen segítheti a testsúlyproblémákkal küzdő gyermekek fizikai és mentális jól-létét. Támogassuk őket abban, hogy képességüknek megfelelően legyenek aktívak. Kerüljük el, hogy a többi gyerekhez hasonlítsuk őket vagy megszégyenítsük őket, mert nem képesek akkora teljesítményre, mint a többi gyermek. Ünnepeljük meg a sikereiket! Mindenekelőtt tartsuk őket biztonságban és adjunk nekik örömet!

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a szív- és érrendszeri betegségcsoport a vezető halálok világszerte. 2016-ban 17,9 millióan haltak meg valamilyen szív- és érrendszeri betegségben, ami az idő előtti halálozások 31 százalékát tette ki. Ezeknek a halálozásoknak a 85 százalékát szívroham és stroke okozta, egyformán érintettek a férfiak és a nők is. A WHO előrejelzése szerint 2030-ra már évente 23,6 millió ember fog belehalni valamilyen szív- ér érrendszeri betegségbe, a legtöbben stroke vagy más, szívet érintő betegségbe.