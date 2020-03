A céklalé ezért csökkenti a vérnyomást

A kísérletben részt vevő 64, magas vérnyomással élő beteget két csoportra osztották a brit kutatók. Az egyik csoportja napi 250 ml céklalevet ivott meg (ez naponta körülbelül 6,4 mmol nitrátot jelentett), míg a kontrollcsoport ugyanennyi nitrátmentesített céklalevet kapott placebóként négy héten keresztül.

A céklalé hatékonyan csökkenti a vérnyomást. Fotó: GettyImages

A vizsgálat következtetései egyértelműek: a nitráttartalmú céklalevet fogyasztók esetében a vérnyomásnak mind a szisztolés, mind pedig a diasztolés értéke jelentősen csökkent. A kutatók az endothel funkció (az érrendszer általános stressze, az érbelhártya sejtjeinek funkciója) közel 20 százalékos javulását, és az erek merevségének 0,59 m/s-os csökkenését is észlelték a nitráttartalmú levet fogyasztó csoportban, míg a kontrollcsoportban ezen a téren sem történt változás. A Hypertension című szaklapban publikált kutatásban résztvevők a vizsgálat idejére egyforma étrendi változtatásokat hajtottak végre, magas vérnyomásukat a vizsgálatra való jelentkezés idején vérnyomásméréssel igazolták.

Egyszerű, olcsó terápia

Dr. Vikas Kapil, a londoni Barts and the London School of Medicine and Dentistry munkatársa szerint nitráttartalmú élelmiszerekkel tartós vérnyomáscsökkenést lehet elérni a magas vérnyomással küzdő embereknél, a természetes nitráttartalommal rendelkező élelmiszerek olcsó és könnyen elérhető kiegészítő terápiát jelentetnek a magas vérnyomással küzdő páciensek gondozásában.

A kutatók szerint a természetes, szervetlen nitrát megemeli a nitrit szintjét a szövetekben és a keringésben, mégpedig úgy, hogy az emésztőrendszer első állomásán, a szájban kerül be a véráramba. A tanulmány során alkalmazott nitrátbevitel a vérplazma nitrátkoncentrációját körülbelül 5,5-szörösére emelte, míg a plazma nitritkoncentrációja körülbelül a 2,7-szeresére emelkedett. A nitrit komoly értágító hatással bír, nagy valószínűséggel épp ez húzódik a mostani kutatási eredmények hátterében.

A szerzők megjegyzik: a vérnyomásértékek céklalével elért csökkenése megfelelt a magas vérnyomás elleni gyógyszerek szokásos adagjával elért csökkenésnek, ami 9,1 / 5,5 Hgmm. Ráadásul ez az első olyan kutatás, amely tartós vérnyomáscsökkenésről számol be a természetes, szerves nitrát segítségével az egyébként vérnyomáskontrollra szoruló, magas vérnyomásos betegek körében!

Ez persze nem jelenti azt, hogy orvos nélkül, saját kútfőből, céklalé ivással álljunk neki a magas vérnyomást kezelni! Csupán annyit jelent, hogy ha valaki kedveli a céklalét és magas vérnyomással küzd, akkor a hatás figyelembevételével fogyassza, és mérje rendszeresen a vérnyomását - naponta.