Kiket fenyegethet a megőrülés?

A megőrülés valójában a pszichózis laikus elnevezése, ami olyan állapotot takar, melyben az egyén kapcsolata megszűnik a valósággal. Ezt azonban számos pszichotikus rendellenesség, egyéb betegség és különféle szerek használata is kiválthatja. Cikkünkben összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat.

A betegnek akkor van a legjobb esélye a gyógyulásra, ha már az első szimptómák megjelenésekor elkezdik kezelni . Az orvos kezdetben nagy valószínűséggel valamilyen pszichiátriai gyógyszert és pszichoterápiás beszélgetéseket fog javasolni. A terapeuta az ülések alkalmával pedig segít megérteni a betegnek a fejében cikázó gondolatokat, tévhiteket, megtanítja, hogyan kell egészségesen megküzdenie az állapotával. Ezt kiegészítendő az antipszichotikumok segíthetnek a hallucinációk és a téveszmés zavarok enyhítésében. Ha a pszichózis mellett depressziós tünetei is vannak az érintettnek, orvosa kiegészítésképpen antidepresszánsokat is felírhat a kedélyjavítás és a szorongások oldása végett.

Ha valaki új gyógyszer vagy egyéb függőséget okozó anyag használatába kezd, vagy hirtelen abbahagyja azok fogyasztását, az is okozhat pszichotikus zavart. A tünetek között ilyenkor is gyakoriak a hallucinációk vagy a téveszmék, a paranoia (deluzív zavar) kialakulása. A többi között az alábbi anyagok használta járulhat hozzá a pszichotikus zavar kialakulásához:

Van, hogy valakinél nagyon hirtelen és csak rövid ideig alakul ki pszichotikus zavar, például olyan szimptómákkal, mint a hallucinációk vagy a téveszmék. Ezeket az állapotokat legtöbbször valamilyen extrém stressz váltja ki, mondjuk egy baleset, vagy a hozzánk közel álló, szeretett személy hirtelen elvesztése. Sőt, a nőknél még a szülés is triggerelheti a kialakulását . Az is előfordulhat azonban, hogy semmi közvetlen kiváltó tényezőt nem sikerül azonosítani. Rendszerint a tünetek, ahogy jöttek, úgy maguktól el is múlnak egy hónapon belül. Néhány embernél azonban a rövid pszichotikus zavar szkizofréniává vagy szkizoaffektív rendellenességé alakul át.

Tünetei nagyjából azonosak a szkizofrénia szimptómáival, de csak átmeneti jellegűek. A hallucinációk és a téveszmés zavar állapota 1-6 hónapig tart, bár néha előfordul, hogy később is visszatérhet. Ez a rendellenesség sokkal ritkább, mint a szkizofrénia, és legtöbbször a tinédzsereket és a fiatal felnőtteket érinti. A szkizofreniform zavar akkor is átalakulhat szkizofréniává, ha a beteget kezelték.

Üdvözlöm! Nem meghatározható skizofréniát diagnosztizáltak nálam 3 éve, és eddig nem sikerült a hanghallások elmulasztása. Jelenleg Abilify Maintena 400-at kapok injekcióba, valamint 3 mg Perdox esténként és napi 3x1 mg Rivotril, valamint 2 szer 2 mg Akineton és Sertralin. Mit tegyek, hova forduljak? És a paranoid gondolkozásom se múlt el, mert ha nevetnek, mindig azt hiszem rajtam nevetnek, és folyamatosan úgy érzem, hogy figyelnek, de már eljutottam oda, hogy tudom, ezek téves dolgok. A lelkipásztor azt mondta, a sátán kísért engem és azért hallom a hangokat, ezt elsőnek halálosan komolyan vettem, mert én is úgy gondoltam, hogy egy külső erő befolyásol, olykor kívülről láttam magam, mintha nem is én lennék, és nem tudtam irányítani magam. De az orvos felvilágosított, hogy semmilyen sátán nem környékezett meg, de még mostanában is előfordul, hogy furcsa dolgokat észlelek. Szeretném megkérdezni, mit lehetne tenni? 6 alkalommal voltam pszichiátrián fekvőbeteg, és már nem áll szándékomban befeküdni. És van még valami, olyan, mintha 2 síkon futna az elmém és váltakozik, valamikor gyakrabban, máskor kevesebbszer. Tehát képzeljünk el egy egyenest, és van, hogy a baloldalon vagyok, van, hogy a jobb oldalon, és a váltást megérzem, olyan, mintha érezném, ahogy az elmém átbillen. A hanghallások többnyire éjszaka jelentkeznek, lefekvés előtt, mikor még nem alszok, de viszont nem koncentrálok ilyenkor, és észre vettem, hogyha koncentrálok valamire, akkor nincsenek hangok. Régebben nappal is előfordult, hogy hangokat hallottam, pl. olvastam egy könyvet és hallottam ugyanazt, amit olvastam. Ezt sokáig normálisnak tekintettem, meg magában az egész hanghallást, később rájöttem egy barátom beszélgetésével, hogy ez nem normális dolog.

Kedves Kérdező! A leírt terápia - elvileg - kitűnő is lehetne, van, akinél nagyon jól beválik, de Önnél nem. Ez azt jelenti, hogy módosítani kell a terápiát. Gondolom, korrekt kivizsgáláson esett át (pszichológiai tesztek, esetl...