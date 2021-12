Torkig vagyok! Mit tegyek?

A kulcsszó: egyensúly - írja a Forbes arra utalva, hogy az év vége felé sok a teendőnk, és néha úgy érezzük, torkig vagyunk a munkával (meg minden mással is). A lap szakértők segítségével foglalta össze, hogy mi lenne az, aminek a segítségével elkerülhetjük vagy legalábbis csökkenthetjük a stresszt az ünnepi szezonban, illetve néhány tévhitet is eloszlat ezzel kapcsolatban. Ezekből szemezgettünk.

Év vége felé gyakran érezzük, hogy többet kellene pihennünk. Fotó: Getty Images

Év végi hajtás

A téli hónapok arról ismertek, hogy tálcán kínálják a fertőzéseket (különösen most, hogy még a koronavírus-fetőzéstől is tartanunk kell). Nem is alaptalanul, hiszen ha összeadjuk a hideg időjárást a rendszertelen életritmusunkkal, alvásciklusunkkal, a napi ajánlottnál kevesebb gyümölcs- és zöldségadaggal, esetleg a kelleténél több bor fogyasztásával, könnyen azon kaphatjuk magunkat, hogy - hipp-hopp - máris meggyengült az immunrendszerünk, és bejutott valamilyen kórokozó a szervezetünkbe. Vagy más komolyabb bajunk is történhet, hiszen az ünnepi időszak stresszfaktorai a vérnyomástól a pszichéig ugyanis mindenre hatással lehetnek. Például ilyenkor növekszik a szív- és érrendszeri eredetű halálozások száma. December 25. és január 7. között évente átlagosan 4,2 százalékkal többen halnak meg szívbetegségben kórházon kívül. Nem árt tehát mérsékelni a túlpörgetett életmódot az év végi időszakban.

Mentális egyensúly

A mentális egészséget még egy átlagos munkanapon is nehéz fenntartani, nem hogy az ünnepek alatt. Bár az "ünnepi stressz" különböző mértékben jelentkezhet olyan tényezőktől függően, mint például a háztartási kötelezettségek, a pénzügyek, vagy a határidők - így nem csoda, ha azon kapjuk magunkat, hogy az év ezen időszakában egy kicsit jobban nyomja vállunkat a stressz. A lap által megszólaltatott szakértő felhívja a figyelmet arra, miszerint tudományosan igazolt nézet, hogy ha valamilyen módon nem gondoskodunk mentális egészségünkről, az krónikus betegségekhez, különféle egészségügyi nehézségekhez, sőt korai halálozáshoz vezethet.

A stressz így pusztítja a testünket A stressz egy teljesen természetes válaszreakció, amelyet valamilyen váratlan, veszélyes - vagy legalábbis annak vélt - helyzet indít el. Hatására adrenalin és noradrenalin szabadul fel, amelyek azonnal a létfontosságú szervekbe és a vázizmokba továbbítják a vért, növelik a vérnyomást, illetve fokozzák a szívizmok munkáját.

Lelki jelenlét

A megterhelő időszakban a szakértő a mindfulnesst ajánlja, amely nem más, mint az én tudatos jelenléte. Ez azt jelenti, hogy a múlton rágódás és a jövő miatti aggódás helyett tudatosan arra kellene fordítani a figyelmet, ami a testben, a lélekben és az adott pillanatban, környezetben történik. "A tudatosság alapvetően a pillanatról pillanatra való tudatosság fenntartása. Gondolataink és érzéseink figyelése a jelen szerint, a jelenben" - fogalmazott a szakértő. Amennyiben naponta nagyjából tíz percet a fókuszálás gyakorlására szánunk, az olyan lesz az összpontosító képességünk számára, mint a rendszeresen végzett súlyemelés az izmainknak.

Testi egyensúly

A szakértő szerint a test karbantartása is nagyon fontos. A cukor alapú, gazdag, zsíros ételek régóta az ünnepek részei, és velük együtt jár az ünnepi súlygyarapodás miatti aggodalom is. A lélekbúvár az alábbi egyszerű megoldásokat kínálja az ünnepi étkezés körüli stressz enyhítésére anélkül, hogy kihagynánk az élményt. Együnk lassan és tudatosan, és lehetőség szerint kisebb adagokban. Várjunk 20 percet, mielőtt visszatérnénk a következő adaghoz. Továbbá, mielőtt házibuliba vagy vendégségbe megyünk, együnk egészséges rágcsákat, hogy ne faljunk fel mindent, amit látunk!

Ezek a módszerek nem csodaszerek, de segítségünkre lehetnek a stresszes ünnepi időszakban. Nyugodtan kényeztessük magunkat kedvenc ízeinkkel, keressük az örömöt a pillanatokban. És ami a legfontosabb: ne feledjük, csak egy kis egyensúly kell a boldog, egészséges ünnepekhez!