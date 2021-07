Természetes válaszok a stresszkihívásra

Annak, hogy a hazai lakosság életkilátásai jelentősen elmaradnak az európai átlagtól, az egyik fő oka lehet a krónikus stressz. A kutatások egyértelművé teszik, hogy stressz közvetve és közvetlenül is hat az egészségre: hozzájárul a depresszió kialakulását, fokozza a szenvedélybetegségekre való hajlamot, és változatos testi tünetek okozója lehet.

A stressz nem önmagában ártalmas, hanem egy bizonyos szinten felül. Akkor válik kórossá, ha nem vagyunk képesek megbirkózni az erős és/vagy tartós stresszhelyzettel.

Így csökkentik a stressz mértékét a magyarok

Egy friss kutatás eredményei szerint a magyarok közel négytizede (37 százalék) tudatosan próbál a stressz ellen védekezni. Honfitársaink körében a magánélet, a jövő bizonytalansága és mostanában a koronavírus-járvány számít a fő stresszforrásnak. A 39 év alatti felnőttek között a legnagyobb azok aránya (34 százalék), akik szerint lehet tenni a stressz ellen.

A stresszcsökkentés konkrét módszerei közül az alvást, a kiegyensúlyozott étkezést és a természetjárást említették a legtöbben, de szerepel a visszatérő válaszok között az ókori Kínából eredő (és ott a testi-lelki egészség védelmére is használt) teázás, illetve a természetes, például gyógynövény-alapú készítmények alkalmazása is. A nők válaszaiban a teázás gyakrabban fordul elő, a gyógynövény tartalmú készítményekhez pedig közel kétszer akkora arányban fordulnak, mint a férfiak, jelentős részben a hangulatjavító, stresszoldó hatás reményében. Érdekesség, hogy - inkább a férfiak között - a szexuális vágyat fokozó hatást is többen említették. A válaszokból kitűnik, hogy a zöld teát többen kedvelik, mint a hagyományos (fekete) teát. Aki a zöld teát választja, azért dönt mellette, mert szerinte egészségesebb (58 százalék), természetes (57 százalék), és jobb az íze (36 százalék).

Segíti a stresszel való megküzdést egy másik, szintén régóta ismert adaptogén hatású gyógynövény, a rózsagyökér. A Rhodiola rosea néven ismert növényről feltételezik, hogy ellenállóbbá tesz a lelki és a fizikai terheléssel szemben.

