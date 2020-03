Koronavírus: így nem hízunk el az otthonlét alatt

A New York Post által megkérdezett, étkezezési zavarokra szakosodott terapeuta, Tatiana Boncompagni szerint az emberek azért válhatnak a koronavírus-helyzet miatt érzelmi evőkké, mert az evés nemcsak elfoglalja őket, hanem megnyugodni is segít nekik. Ráadásul sokan úgy állnak hozzá, hogy ha minden rosszra fordul, úgysem érdekel majd senkit, hogy van rajtuk pár felesleges kiló. A hízás viszont nemcsak esztétikai problémát jelent, hanem egészségünkre nézve is komoly negatív következményei lehetnek. Érdemes tehát megálljt parancsolni az érzelmi evésnek. De hogyan?

Ne váljunk érzelmi evőkké a négy fal közé zárva sem! Fotó: Getty Images

A legfontosabb szabályok

A koronavírus-járvány idején is nagyon fontos, hogy kialakítsunk egy rendszert. Tervezzük meg, egyes ételekből mikor és mekkora adagokat eszünk. A szakember azt tanácsolja, hogy először zöldségeket fogyasszunk, amennyit csak bírunk - ezekkel ugyanis eltelítődünk, és így már nem lesz hely az egészségtelen falatoknak. Ha viszont később mégis kinyílna valahogy, "csak úgy magától" egy chipses zacskó vagy jégkrém, legalább abban a tudatban falatozhatunk belőle, hogy egészséges ételt is ettünk.

Koronavírus: mennyit ér az alapos kézmosás? A válaszért kattintson ide!

További jó tanács, hogy mindig tányérról együnk. Így ugyanis kisebb lesz a kísértés, hogy azonnal a zacskó vagy a jégkrémes doboz teljes tartalmát be akarjuk falni. Ha fel kell állnunk még egy adagért, lehet, hogy inkább a nyugodt ücsörgést választjuk. De az is nagyon fontos, hogy amikor végeztünk a főétellel, várjunk 20 percet. Addig foglaljuk el magunkat valamivel - válaszoljunk meg néhány e-mailt vagy hívjunk fel valakit -, és csak akkor együnk édességet, ha még legalább negyedóra múlva is úgy érezzük, éhesek vagyunk. De könnyen lehet, hogy ekkor már nem is fogjuk kívánni a desszertet, a testünknek ugyanis 20 percre van szüksége a felismeréshez, hogy tele vagyunk. Ha ezeket betartjuk, akkor nagyobb eséllyel zárjuk plusz kilók nélkül a koronavírus-járványt.

Válasszunk más stresszkezelési módszert!

Ha úgy érezzük, hogy a koronavírus-járvány alakulásától különösen stresszesek vagyunk, próbáljuk meg ne egyből a konyha felé venni az irányt. Inkább találjunk más tevékenységeket, amelyek segíthetnek levezetni a feszültséget. Jó ötlet például a naplóírás és a meditáció, de az is sokat segíthet, ha naponta többször elmantrázzuk magunknak: "ez csak ideiglenes helyzet, hamarosan újra minden rendben lesz".

Hogyan bánjunk gyerekeinkkel, ha karanténba kényszerültünk? Olvassa el a szakértők tanácsait társportálunkon, az nlc.hu-n!