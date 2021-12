Komoly károkat okozhat egy stresszes terhesség

Talán nincs is olyan ember a Földön, aki még nem élte át a stresszt. Ez ugyanis egy természetes válaszreakció a váratlan és potenciálisan veszélyes helyzetekre. Csakhogy a mai rohanó világban a szervezetünknek szinte nincs is ideje megpihenni, ezért könnyen állandósulhat ez az úgynevezett készenléti állapot - az pedig bizony jól érezhető nyomokat hagy maga után. Kialakulhatnak például szív- és érrendszeri, emésztési vagy hormonális problémák, de felléphet hiperventilláció, pánikroham, gyakori migrén, alvászavar, illetve izommerevség és -fájdalom is.

A stressz káros hatása azonban a várandósság ideje alatt hatványozódik, akkor ugyanis a babának is kijut az anya "stresszadagjából", ez pedig akár a magzat fejlődésére is negatív hatásokat gyakorolhat. Az alábbiakban bemutatjuk, melyek a "legveszélyesebb" stresszfaktorok egy terhes nő életében, milyen következményei lehetnek a végigidegeskedett várandósságnak, illetve mit lehet tenni annak érdekében, hogy mérsékeljük a kockázatokat.

Pénz, kapcsolat, munka - a leggyakoribb stresszorok

Sok leendő anyát már a terhesség gondolata is aggodalommal tölt el (hiszen minden egyes életmódbeli döntésük erősen kihathat a magzatra, az elfogyasztott ételektől kezdve azalvásmennyiségén és minőségén át a várandósság ideje alatti munkavégzésig), és akkor még szóba sem kerültek a mindennapi élettel járó nehézségek. A társadalom ugyan igyekszik valamennyire tehermentesíteni a várandós nőket, hogy nyugodtan tudják végigvinni a terhességet, ám az élet nem áll meg: ugyanúgy ott keringenek a levegőben a negatív történések, a félelmek és a szorongás - hívta fel a figyelmet a témát taglaló posztjában a mentális egészség megőrzésével is foglalkozó Mélylevegő Projekt. Mint írták, a várandós nők körében az anyagi és párkapcsolati problémák, a veszélyeztetett terhesség, a munkahely elvesztése (vagy az attól való félelem), illetve a többi gyerekkel kapcsolatos nehézségek nagyon gyakran szerepelnek a stresszorok (a stresszt kiváltó tényezők) listáján.

Az anya stresszadagjából a babának is jut. Fotó: Getty Images

A poszt ugyan nem említi, de minden bizonnyal az is komoly stresszforrást jelent, ha a kismamának kevés segítsége van, például a párja 12 órás váltóműszakban dolgozik, a többi hozzátartozó pedig messze - akár több száz kilométerre vagy egy másik országban - van. Ez nemcsak azért okozhat aggodalmat, mert a várandósság alatt mindent főként egyedül kell megoldania a kismamának, hanem az a tudat is keményen gerjesztheti a feszültséget, miszerint a baba megszületése után sem nagyon tud majd kire számítani, ha pihenésre lenne szüksége, amíg a gyermek apja dolgozik. Természetesen az is ellehetetleníti a nyugodt és kiegyensúlyozott terhességet, ha az apa nem örült a gyermekáldás hírének, esetleg el is hagyta a kismamát.

Nyilván nem segít az sem, hogy még mindig egy járvánnyal küzd a világ, és nem tudni előre, hogy néhány hónap múlva például bent lehet-e majd az apa a szülésnél, vagy fogadhat-e látogatókat a kismama, amíg a kórházban fekszik. A poszthoz érkezett hozzászólásokból az is kiderült, hogy a várandósság alatt bekövetkezett testi és lelki változások is jelentős feszültségforrásnak számítanak. Az egyik kommentelő úgy fogalmazott, "erős nő legyen a talpán, aki várandósság alatt egyáltalán nem stresszel".

A terhesség alatti stressz következményei

Mint ismert, várandós nő és a magzat szervezete között közvetlen és állandó kapcsolat van, mégpedig a köldökzsinór jóvoltából. Ezáltal az anya egészségi és lelki állapota a babára is hatással van. A végigstresszelt terhesség következményeként a baba alacsony súllyal születhet meg, magas továbbá a koraszülés és a szülés közbeni komplikációk kockázata.

A stresszhormonok tartósan magas szintje legyengíti az immunrendszert, így a kismama könnyebben megbetegedhet, a fertőzések pedig akár a kicsinél is gondot okozhatnak. A feszültség hatására termelődő kortizol és adrenalin ráadásul a placentán is átjut, tehát a baba agyi fejlődését, kedélyét (mozgékonyság, idegesség), megszületése utáni viselkedését, illetve immunrendszerének működését is befolyásolhatja.

Fontos azonban említést tenni egy hat évvel ezelőtt publikált tanulmányról is, amely megállapította, hogy a terhesség alatti stressznek valamilyen szinten akár még pozitív hozadéka is lehet a babára nézve. A Bázeli Egyetem pszichológusai ugyanis azt látták, hogy az anyai stresszhormonok megnövekedett koncentrációja előnyösen hathat a csecsemők stressztűrési, illetve a feszült helyzetekhez való alkalmazkodási képességére. Ez tehát azt jelenti, hogy a várandósság alatt megtapasztalt stressz akár hozzá is járulhat ahhoz, hogy a gyerekek később könnyebben kezeljék a stresszt. Ettől még a fentebb részletezett kockázatok miatt jobb, ha igyekszünk minél minimálisabbra csökkenteni a terhesség alatti stressz-szintet.

Így csökkenthetjük a rizikót

Mivel a mentális egészségünk megőrzése nemcsak magunk miatt, hanem gyermekünk érdekében is elengedhetetlen, a Mélylevegő Projekt az alábbiakat ajánlja a várandósság alatti stressz mérséklése érdekében:

alakítsunk ki egy kiegyensúlyozott életmódot,

étkezzünk egészségesen,

próbálunk lazítani és pihenni, amennyit csak lehet,

találjuk meg azokat a technikákat, amelyekkel hatékonyan levezethetjük a stresszt, (például sétáljunk, jógázzunk, meditáljunk, olvassunk, vagy végezzünk bármi olyan tevékenységet, amely ellazít minket),

ha pedig semmi sem segít, akkor keressünk fel egy szakembert.

A kismamák közvetlen hozzátartozóinak pedig azt tanácsolják, hogy próbáljanak meg minél többet segíteni az érintetteknek, hogy nyugodt(abb) légkört biztosíthassanak nekik a gondtalan babavárás érdekében.