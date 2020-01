Kiderült, mennyi stresszt okoz a szurkolás

Akár veszélyes mértékű stresszhatás is érheti meccs közben azokat a futballszurkolókat, akik igazán elkötelezettek kedvenc csapatuk felé - derült ki egy frissen publikált kutatásból.

A kutató hozzátette, az eredmények alapján úgy tűnik, az elvakultabb focirajongók egészen egyedi pszichológiai és fiziológiai jellemzőkkel bírnak. Newson szerint a meccs közbeni kortizolroham állhat az olyan szurkolói megnyilvánulások hátterében is, mint a különféle rigmusok rituális kánlátása és éneklése, de akár megemlíthetőek e téren az erőszakos cselekedetek is. "A stresszhormonok szintjét csökkentő stratégiák kidolgozása révén csökkenteni lehetne a felfokozott hangulatú meccsekhez kapcsolódó huliganizmust és erőszakos incidenseket " - vélekedett a szakember. Javaslatként említette, hogy a lefújást követően érdemes lenne halványabbra kapcsolni a stadionok fényeit, illetve nyugodt hangulatú zenét bejátszani a hangszórókból.

Mint a kutatásból kiderült, összehasonlítva az alkalmi nézőkkel, az igazán elkötelezett szurkolók kortizolszintje jelentősen megugrik , miközben csapatuk sikeréért szorítanak, ugyanakkor a végeredmény is sokat nyom a latba. A vizsgálatok tanúsága szerint ugyanis a hatgólos vereséggel zárult találkozó különösen magas kortizolszintet eredményezett a hazai drukkereknél. "Felfedezésünk segítséget nyújthat ahhoz, hogy könnyebben beazonosítható legyen, mely szurkolókat veszélyezteti leginkább a szívroham kockázata. A futballkluboknak is fel kellene készülniük arra, hogy a fokozott stresszhatás miatt alapvető vizsgálatokat tudjanak kínálni a helyszínen a legnagyobb rizikónak kitett szurkolóik számára" - mutatott rá dr. Martha Newson, a kutatás vezetője.

Közelmúltban megjelent tanulmányukban az Oxfordi Egyetem kutatói bemutatták, miként emelkedik meg a kortizolszint egy-egy nagy téttel bíró futballmérkőzés nyomán a szurkolók szervezetében. Ehhez összesen 41 hazai nézőtől vettek nyálmintákat még a 2014-es brazíliai rendezésű labdarúgó-világbajnokság három mérkőzése előtt, közben és után. Érdekesség, hogy a három meccs között szerepelt a brazil válogatott Chile (2-1) és Kolumbia (1-1 után tizenegyesekkel) ellen megnyert nyolcad-, illetve negyeddöntős összecsapása mellett a Németországgal szembeni futballtörténelmi vereség is a torna elődöntőjében. Ez volt az az összecsapás, ahol legnagyobb sztárjukat, a sérült Neymart nélkülöző házigazdákra megsemmisítő, 7-1-es csapást mért a végül a világbajnoki címet is elhódító európai csapat.

Tisztelt Doktornő! A következőkben kérném segítségét! Édesanyám kb. január óta állandóan köhög (ugatásszerűen), szinte fulladásig. Volt fül-orr gégésznél, háziorvosnál, tüdőgyógyásznál, nagyon lelkiismeretesen kivizsgálták, specialistához is elvittük. Minden lelete negatív, teljesen normális. A doktornő a vizsgálat során említette, hogy szerinte ez lelki eredetű probléma vagy a kortizol szint csökkenése is állhat a háttérben. Ebben lehet is valami, mert a köhögés kb. akkor kezdődött amikor nagymamám magatehetetlen beteg lett és édesanyám elkezdte gondozni, a tünetek akkor súlyosbodtak, amikor a nagymamám meghalt. Én magam is látom, hogy ez a hosszú és küzdelmes időszak mennyire megviselte őt, pedig igyekszünk mindent megtenni érte, ami emberileg csak lehetséges. Kérdésem, hogy Ön szerint valóban okozhat-e ilyen súlyos tüneteket lelki eredetű probléma? Érdemes lenne pszichiáterhez, pszichológushoz fordulnunk? Segítségét és válaszét megköszönve, üdvözlettel: Ildikó

Kedves Kérdező, mivel tünetei januárban kezdődtek csakugyan lehet lelki eredetű (téli hangulatzavar része), de mivel ebben az időszakban a megbetegedések is gyakoriak, jómagam azt javasolom, hogy történjenek további vizsgálatok, mivel a leí...