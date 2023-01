Ezek betartása segíthet túlélni a válságot

Ahhoz, hogy túléljük a válságot, először is vizsgáljuk felül a kiadásainkat – javasolja az rtl.hu. Sokszor nem is vagyunk ugyanis tudatában annak, hogy mire és mennyi pénzt költünk el havonta. Érdemes vetnünk egy pillantást az előző néhány havi bankszámlakivonatunkra, ezekből ugyanis megtudhatjuk, mire költöttünk meglepően sok pénzt, és min tudnánk spórolni. A kiadásainkat kockás füzetben is követhetjük, de aki inkább a digitális megoldások híve, az válogathat különböző mobilapplikációk közül, vagy készíthet Excel-táblázatot.

Érdemes számon tartani a kiadásokat. Fotó: Getty Images

Biztosítás a bizonytalanság ellen

A köztudatban a biztosításkötés sokszor felesleges pénzkidobásként él, ezeknek a szolgáltatásoknak azonban rengeteg típusa létezik. A kockázati biztosítások lényege, hogy anyagi segítséget nyújtsanak az egy-egy váratlan esemény következtében pénzügyi problémákkal küzdő biztosítottnak vagy a kedvezményezetteknek.

A munkahely elvesztése, egy hosszabb lábadozás vagy egy összetört autó ugyanis nemcsak érzelmi megrázkódtatást jelent, hanem hatalmas pénzügyi problémát is. Havi pár ezer forinttal pedig garantálhatjuk az anyagi biztonságot egy-egy nehezebb helyzetben is.

Jó ha van vésztartalék

A vésztartalékból fedezhetjük azoknak az eseményeknek a költségeit, amelyekre nem érvényes a biztosítás. Ehhez választhatjuk a megtakarítási számla, az állampapír, a webes alszámla vagy a virtuális bank opcióját egyaránt. A vésztartalék esetében arányszabály, hogy a félretett pénz legalább 3-6 havi bevételünknek megfelelő összeg legyen. Ehhez pedig tényleg csak akkor érdemes hozzányúlnunk, ha egyéb forrásból nem tudunk fizetni, és az adott termék vagy szolgáltatás elengedhetetlen fontosságú.

