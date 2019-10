Amit tudni kell a krónikus kimerültségről

A krónikus kimerültség szindrómát egy betegség A "szindróma" félrevezető szó, a CFS ugyanis nem szindróma, hanem betegség, az amerikai egészségügyi intézet is akként könyveli el.

Meg tudja bénítani az ember életét

Nem csak kimerültséget jelent

Nem könnyű diagnosztizálni a CFS-t

Sokan nem tudnak róla, hogy betegek Az amerikai egészségügyi intézet, az IOM szerint mintegy 2,5 millió amerikai szenved ettől, ezek 84 százalékát viszont még nem diagnosztizálták. Az intézet szerint a betegség általában 33 éves kor környékén jelentkezik és jobban sújtja a nőket, mint a férfiakat.

Van köze a gyulladásokhoz

Eltűnhet, hogy megjelenjen megint

Nincs gyógyszer a krónikus kimerültség szindrómára

Olyan betegségről van szó, amely extrém energiahiány esetén lép fel, emiatt pedig az érintettek nem tudnak működni: nem képesek dolgozni, képtelenek normális párkapcsolatra - egynegyedük pedig ágyához van kötve. kimerültség mellett az erős fájdalomérzet és a kognitív képességek gyengülése is gyakori tünetnek számít. Ezen utóbbiak például: vannak olyan, huszas-harmincas korukban lévő emberek, akik nem tudnak összerakni egy mondatot értelmesen vagy abba is belefáradnak, hogy elolvassák egy étterem rövid menüjét. Kapcsolódó tünet lehet az is, ha az érintett nem tud elaludni, ha túl erős a szívverése vagy ha nem tud felkelni az ágy széléről.Nincsen kialakult diagnosztika a CFS-re. Mivel tünetei annyira gyakoriak (a fibromyalgiás vagy reumás porckopás is hasonlókkal járhat), nem könnyű egy szakképzett orvosnak sem észlelni a krónikus kimerültséget. Döntő lehet a diagnózisban, ha ez az állapot több mint hat hónapja fennáll. Ezt követően jöhet csak az alhasi vagy ízületi problémák vizsgálata.Ugyan még mindig nem tudjuk, hogy pontosan mi okozza a CFS-t, elég esélyes, hogy a szervezet gyulladásos állapota idézi elő. Az is lehet, hogy a mononukleózishoz hasonló vírusos fertőzések idézik elő. Ezt az elméletet az is erősíti, hogy számos CFS-páciens influenza-szerű tüneteket tapasztalt állapota romlása előtt.Vannak olyanok is, akiknél húszas-harmincas éveikben jelent meg a CFS, eltűnt, majd életük egy későbbi szakaszában- volt, hogy a klimaxszal vált a páciensek állapota rosszabbá.Nemcsakhogy kevés kutatás szól a CFS-ről, de még gyógyszerek sincsenek rá. Az orvosok, illetve a gyógyszerészek a betegség bizonyos tüneteit kezelik, de a mögöttes megbúvó okraVannak egyes igen ígéretes antivirális, illetve autoimmun betegségekre szánt gyógyszerek, amelyek hatásosak lehetnek hosszútávon, de egyelőre semmi biztosról nem számolhatunk be.