A stressz jóllehet nem betegség, hanem állapot, mégis számos kór kiváltó oka lehet. Olyan folyamat, amelyet eltérő módon, eltérő következményekkel élünk át. Noha a szervezet és a külvilág kölcsönhatásaként fellépő, újszerű választ igénylő helyzetet nevezzük stressznek, amiből van jó és rossz is, a köznyelvben a fogalma teljesen negatív színezetű.

A kismértékű stressz fokozza energiánkat és éberségünket, segít a problémára koncentrálni. Ez az úgynevezett eustressz, amely az állatvilágban az életben maradás egyik feltétele: segít felismerni a veszélyt, mozgósítja a szervezet védekező rendszerét. Ez a fajta stressz az embereknél gyakran a "kifulladás" vagy a "parázás" érzésével jár. A stresszre adott pszichológiai reakciók az olyan kellemetlen érzelmek, mint a szorongás, aggódás, félelem, feszültség, rossz előérzet, de ilyen a poszttraumás stresszbetegség is.

Hosszú távon a stressz súlyos egészségügyi problémákat okozhat. Fotó: iStock

Amint a nyomás nő, a feszültség is egyre inkább felülmúlja azon képességünket, hogy pozitív módon kezeljük a nehéz helyzeteket. Ilyenkor gyakran érezzük azt, hogy kikészültünk, emésztjük magunkat; a kontrollálhatatlan stressz, a distressz felőrli az embert.

Állandósulva vagy gyakori ismétlődés esetén pszichoszomatikus betegségekhez, magas vérnyomáshoz, infarktushoz, depresszióhoz, vagy az úgynevezett menedzserbetegséghez is vezethet. De ennél is van rosszabb, a potenciálisan veszélyes krónikus stresszben a feszült állapot hosszabb ideig fennáll vagy gyakran ismétlődik. Családi problémák, iskolai nehézségek, túlzott elfoglaltság vagy hosszan tartó betegség a leggyakoribb oka. A zajártalom is kifejezetten káros hatással lehet az egészségünkre: a folyamatos lárma növeli a stresszt, ezzel akadályozza a szervezet regenerálódását. Gyakori, hogy az audiogén stressznek kitett személy agresszívvá válik.

Ha elmarad a megnyugvás, s a stressz szintje nő vagy huzamosabb ideig fennáll, megjelennek az egészségügyi problémák: kimerültség, depresszió, migrén, heves szívverés, mellkasi fájdalmak és szorító érzés, remegés, izzadás, szédülés, hasmenés, vörösödés, túllégzés vagy fuldokló érzés.

Ha összecsapnak a hullámok...

Szakemberek szerint a stressz kezelésének titka, hogy törődjünk magunkkal. Ha úgy érezzük, hogy kezdenek a hullámok átcsapni a fejünk felett, adjunk magunknak időt. Vegyünk ki egy szabadnapot, s tartsuk távol magunkat a munkahelytől, házimunkától, családtól és minden olyan dologtól, amely nyomásként nehezedik ránk. Töltsünk a napot pihenéssel, relaxálással, bármivel, amitől jobban érezzük magunkat. Beszélgessünk, vagy vezessük le a feszültséget humánus módon, például sikítsunk. A helyes levegővétel is segíthet megnyugodni, lélegezzünk egyenletesen, ha lehet, hasi légzéssel, illetve alkalmazzunk relaxációs technikákat.

Sportoljunk, táplálkozzunk egészségesen. Tegyük munkakörnyezetünket kényelmessé, és alakítsuk szükségleteinknek megfelelően. Egyszerre csak egy dolgot csináljunk, ne halmozzuk a teendőket. Legyünk tisztában a korlátainkkal, ne legyünk túl versengők, és ne várjunk el többet magunktól, mint amire valójában képesek vagyunk. Lehetőség szerint válasszunk rugalmas munkaidőt, a szabadságunkat pedig mindenképpen pihenéssel töltsük. Fontos, hogy étrendünk megfelelő mennyiségű magnéziumot tartalmazzon, ami segít irányítani vagy olykor akár kiiktatni a stresszhatásokat.