"A pihenés a gyengéknek való"

Az állandó sietség és rohanás ma már a kultúránk részévé vált, de ettől még nem lett természetes és veszélytelen. Bár azt szokták mondani, hogy a kemény munka meghozza gyümölcsét, előbb-utóbb annak is biztosan meglesz az eredménye, ha rendszeresen túlvállaljuk magunkat, fittyet hányva a teljesítőképességünk és fizikai erőnlétünk határaira. A túlhajszoltsággal az a legnagyobb probléma, hogy egy legevővételnyi időt sem hagyunk, amikor önmagunkra és a pihenésre koncentrálhatunk - ez pedig idővel komolyan kikezdheti a lelki, mentális és fizikai egészségünket is.

Biztosan megéri bármi áron sikeressé válni?

A túlzott stressz leggyakoribb tünetei.

Az irreális elvárások, a folyamatos versengés és a túl kevésalvásegy kifejezetten káros életmód felé lökdös minket. Ennek hatására elhisszük, hogy csak akkor vagyunk értékesek, ha mindig produktívak tudunk maradni, illetve mindenkit felül tudunk múlni. Ha pedig éppen nem a munkával foglalkozunk, még akár bűntudatot is érezhetünk. Ám ha túlhajszoljuk magunkat, az hosszú távon pont a produktivitásunkat és kreativitásunkat csökkenti, így még tovább nőhet a stressz-szintünk. Ezenkívül a pihenés hiánya kimerültséghez vezet, a túl szigorú elvárások és a folyamatos önkritika miatt pedig romlik az önbecsülés, és csökken az önszeretetre való képesség. Ezeknek a mentális és a lelki egészségünk issza meg a levét, ráadásul a kimerültség és a tartósan fennálló stressz jelentősen növeli a balesetveszélyt és az egészségügyi problémák - például magas vérnyomás, alvászavarok, emésztési problémák, fájdalmak - kialakulásának kockázatát is.

"Nagyszerű dolog, ha szereted a munkád, amit tanulsz vagy amit dolgozol. De engedd meg magadnak időközben a kikapcsolódást, lazítást is. Fontos, hogy az életed más területeiben is igyekezz örömöt lelni" - tanácsolja a lelki és mentális egészséggel kapcsolatos edukációval foglalkozó Mélylevegő Projekt. Mint írják, az ezzel az életvitellel járó korán kelés és későn fekvés ront az alvás minőségén és mennyiségén, a túlhajszoltság végeredménye pedig kiégés, szorongás és depresszió lehet.

Ez az életmód idővel komolyan kikezdheti a lelki, mentális és fizikai egészségünket is.

Fotó: Getty Images

Létező jelenség, hogy halálra dolgozzuk magunkat

Hiába hajtogatják egyesek szüntelenül, hogy "ez csak munka, abba még nem halt bele senki", ez sajnos nem így van. Igenis előfordulhat, hogy valaki halálra dolgozza magát, pontosabban annyira a munka alá rendeli az életét, hogy a szervezet - jellemzően a stressz, illetve a rendszertelen étkezés miatt - bedobja a kulcsot. Japánban például annyira gyakori az ilyen okok miatt bekövetkezett szívroham és stroke, hogy külön szavuk is van rá: ez a karósi, vagyis a túl sok munkával kapcsolatos hirtelen halál. A jelenség egyébként Dél-Koreában és Kínában is széles körben jelen van.

A Wikipédia ismertetője szerint idő kellett ahhoz, hogy Japánban rádöbbenjenek a vállalatok arra, hogy az alkalmazottak képtelenek naponta 12 órát dolgozni heti 6 vagy 7 napon át anélkül, hogy annak fizikai és mentális következményei legyenek. A feljegyzett karósis esetek között találni olyan harmincas fiatalembert, aki hetente 110 órát dolgozott, és olyat is, aki 15 éven keresztül egyetlen szabadnapot sem vett ki, miközben hetente 60 órát vezetett buszsofőrként. Egy mindössze 22 éves nővérre pedig egy hónapon belül ötször is 34 órás műszakot osztottak - végül szívroham vitte el. Az embertelen körülmények mellé ráadásul gyakran még alulfizetettség is társult. A túlhajszoltságtól szenvedő emberek közül sokan viszont meg sem várták a szívrohamot vagy a stroke-ot, hanem inkább véget vetettek a saját életüknek.

Hogyan lépjünk ki az ördögi körből?

Aki egyszer már elkezdte a túlhajszoltságot okozó életvitelt, nehezen jön ki belőle. Ugyanis minél inkább romlik a teljesítőképesség a fáradtság hatására, annál inkább bűntudatot érez az érintett minden pihenéssel töltött perc után, és csak még jobban hajtani próbálja magát. A kimerült szervezetet azonban már hiába pörgetjük tovább: ha nincs lehetősége feltöltődni, nem tud jobb, hatékonyabb és több munkát végezni, mint addig. Ezt az életmódot és felfogást nem könnyű tehát magunk mögött hagyni, de szerencsére nem is lehetetlen.

A Mélylevegő Projekt azt javasolja, kezdjük azzal, hogy megállunk egy kicsit és végiggondoljuk a helyzetünket. Jó ez nekünk? Jól érezzük magunkat így? Ha a válaszunk nem, ám még így is bűntudatot érzünk, ha pihenünk, akkor második lépésként ideje tudatosítani magunkban, hogy a pihenést nem kell kiérdemelnünk. Amikor csak szükségét érezzük, engedjük meg magunknak a kikapcsolódást és a feltöltődést. Enélkül ugyanis nem tudjuk hosszú távon a legjobbat nyújtani a munkánkban és az életünk más területein.

A mai rohanó világunkban tehát fontos lenne megtanulnunk, hogy nem keményebben, hanem okosabban kellene dolgoznunk, hiszen a végtelenül sok munka nehezen teszi lehetővé, hogy minőségi teljesítményt nyújtsunk. Ezért amikor kimerültnek érezzük magunkat, pihenjünk, hogy aztán több erőnk legyen újra a feladatainkra koncentrálni. Ha pedig úgy érezzük, egyedül nem tudunk túllendülni ezen, bátran kérjük szakember segítségét.