A nő vagy a férfi teljesít-e jobban nyomás alatt?

Fokozott nyomás alatt gyakran hozunk elhamarkodott, rossz döntéseket, amerikai kutatók szerint nemenként is máshogy cselekszünk stresszes állapotban. Agyunk működésében rejlik a válasz.

hideg fejjel gondolkozni, felelős döntést hozni Mennyire tudnak stressz alatt a nők és a férfiak? Erre a kérdésre kereste a választ a Dél-kaliforniai Egyetem kutatócsoportja, akik egy videojátékkal tesztelték a jelentkezőket, nemek szerint csoportosítva. A programban egy virtuális lufit kellett felpumpálni a kísérleti alanyoknak, amely minél nagyobb lett, annál több pénzt vihettek érte haza. A lufi azonban egy előre meg nem határozott, véletlenszerű pillanatban eldurrant, ilyenkor pedig a játékosok üres kézzel távoztak.

A férfiak túlvállalják magukat

A közhiedelemmel ellentétben nem maguk a stresszforrások, hanem az azokra adott válaszok határozzák meg, okoznak-e valamilyen egészségügyi következményt. Cikkünkben talál néhány tippet a stressz kezelésére!

Nyugodt állapotban nem volt komolyabb különbség a férfiak és a nők teljesítménye között, így tovább növelték a stressz mértékét: nagyon hideg vízbe kellett tartaniuk a kezüket, amely a vérnyomást és a szív ritmusát is megemelte. A nők ebben a helyzetben sokkal korábban abbahagyták a virtuális lufi fújását, 18 százalékkal korábban álltak meg, kevésbé vállalták a rizikót. A férfiak esetében azonban éppen az ellenkezőt figyelték meg, a stresszes helyzetben ők sokkal bevállalósabbak lettek, 50 százalékkal tovább fújták a lufit.

hidrokortizon (vagy kortizol) nevű hormon felszabadulásával magyarázható. Ez a mellékvesekéreg által termelt glükokortikoid a szervezet stressz-szituációkhoz való fiziológiás alkalmazkodását szolgálja. Az A teszt eredményei szerint a férfiak nyomás alatt jóval több kockázatot vállalnak, ami a szakemberek szerint a(vagy kortizol) nevű hormon felszabadulásával magyarázható. Ez a mellékvesekéreg által termelt glükokortikoid a szervezet stressz-szituációkhoz való fiziológiás alkalmazkodását szolgálja. Az adrenalintól eltérően azonban ezt nem rövid idő alatt, nagy dózisban termeli a szervezetünk, hanem lassabban, nagyjából 20-30 percen át adagolja. Több korábbi tanulmány is azt bizonyította, hogy a ez a hormon egészen más reakciókat vált ki a férfiakból és a nőkből.

A tanulmány eredményeit a valós élethelyzetre is kivetítették: eszerint férfi és női beosztottaknak küldött üzenetet a főnökük, hogy azonnal beszélni akar velük. Sok jóra egy ilyen felhíváskor nem lehet számítani, a dolgozók így egeket verő vérnyomással stresszeltek a főnökük irodája előtt, miközben az húzta is az időt néhány telefonnal. Mikor benyitottak, a főnök azt mondta nekik: egy haláleset miatt el kell utazniuk, és néhány munkakört át szeretnének adni. A nők ez esetben racionálisan hoztak döntést, a szakértelmüknek és terhelhetőségüknek megfelelő feladatokra bólintottak rá. A férfiak azonban túlvállalták magukat számos nehéz feladattal, amelytől jobb fizetést vártak, de nagyobb eséllyel is bukhattak bele.

A kutatás során a résztvevők agyi aktivitását is vizsgálták, amely választ adhat a nemek eltérő kockázatvállalási kedvére. A különböző reakciókért az agyfélteke belsejében található putamen, illetve a szigeti lebenyen elhelyezkedő anterior insula a felelős. Előbbi a minél gyorsabb reakcióra serkenti az agy többi részét, míg a másik a "Vigyázat, veszélyes!" figyelmeztetést küldi utána. A férfiak esetében mindkét agyterület fokozott aktivitást mutatott, melynek értelmében heves érzelmi reakciót vált ki náluk a stresszhelyzet. Ugyan az érzelmi alapú döntéseket éppen a nőkhöz kötik a sztereotípiák, ez esetben pont a fordítottja figyelhető meg: az agy mindkét részén csökkenő aktivitás figyelhető meg náluk, ami lassabb, átgondoltabb reakciót implikál. Agyuk így nem hajszolja őket meggondolatlan, kockázatos döntésekbe.