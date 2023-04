A stressz ilyenkor teszi tönkre az embert

Egy 20 éven át tartó, 20-70 év közötti felnőttek stressz-szintjét vizsgáló kutatás megállapította, hogy a stresszes események száma az életkor előrehaladtával csökken: a 30 év alattiak számoltak be a legmagasabb szintű stresszhatásról. Vagyis húszas éveinkben lehet a legmagasabb a stressz-szintünk – írja a Metro.co.uk.

30 felett egyre kevesebb stressz ér minket?

Az eredmény azért is figyelemreméltó, mert sokak szerint éppen ez az időszak a legszebb az életünkben. De az is igaz, hogy ilyenkor rengeteg minden történik velünk – olyan események is, amelyek egész hátralévő életünket meghatározhatják, az első munkahelytől a gyerekkori barátoktól való eltávolodáson át a saját albérletbe vagy lakásba költözésig. Sok fiatal ilyenkor szembesül az élet nehézségeivel, legyen szó egy rosszul sikerült állásinterjúról, az első elbocsátásról, vagy épp egy komoly szerelmi csalódásról.

Sokak számára a munka az elsődleges stresszfaktor. Fotó: Getty Images

Később viszont a kutatás szerint már jobb lesz a helyzet. Harmincas éveink elérése után számottevően csökken a stresszes dolgok száma, amelyekkel szembesülnünk kell. Az ötvenes éveikben járók által átélt stresszes események száma pedig már félúton van a 20-as és a 70-es éveikben járóké között.

Persze az is tény, hogy stresszes élethelyzetek és periódusok bármely életkorban előfordulhatnak. De ez a tanulmány rávilágít annak a lehetőségére is, hogy talán egyszerűen csak jobban kezeljük a stresszt, ahogy idősödünk. „És mivel áprilisban van a stressztudatosság hónapja, megnyugtató tudni, hogy ha a húszas éveinkben éppen túlterheltnek érezzük magunkat, hamarosan kevésbé lesz stresszes a helyzet” - olvasható a cikkben.

