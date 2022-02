Másként autisták a lányok, mint a fiúk

Jelentős különbségeket fedeztek fel az autista fiúk és lányok agya között, ami segítheti utóbbiaknál az autista spektrumzavar diagnosztizálását.

A vizsgálatban 637 fiú és 136 lány adatai vetették össze. Ez a kutatók szerint önmagában meglepő statisztikai aránytalanság, ami rávilágít a lányok diagnosztikájában rejlő nehézségekre, másrészt kutatási problémát is okoz, mivel az adathalmazok vizsgálata általában nagyjából azonos elemű halmazok felhasználásával történik.

Az addig is tudott volt, hogy kevesebb az autisták között a lány, mint a fiú, a kérdés az, hogy ennek mi az oka. A két nemnek más az agya, ezért máshogy jelentkezik náluk a betegség vagy a statisztika torzít, esetleg a fiúk autizmusán alapuló protokollok korlátozottan működnek lányok esetében? Ezeket a kérdéseket vizsgálta egy amerikai kutatás, amelynek soránmesterséges intelligencia segítségével - olvasható az IFlScience-en.

Tisztelt Doktor Úr! Kislányomat (5 éves) autizmussal diagnosztizálták 2 évvel ezelőtt. Tipikus autisztikus tünet a lábujjhegyen járás, amit már annyira megszokott, hogy állandóan így megy, és mivel nagyon mozgékony, gyakran elesik. Mivel a kommunikációs területen is elmaradásai vannak, ezért elmagyarázni sem tudom neki, illetve hiába szólok rá (ezt csak azért írom, mert már többen is mondták, hogy szóljak rá!). Meg lehet-e ezt oldani valamilyen speciális lábbelivel vagy egyéb eszközzel? Mielőbbi válaszát előre is köszönöm! Üdvözlettel: B. Hajnalka

Kedves Hajnalka! Ahogy írta, sajnos az autizmus egyik jellemző tünete a lábujjhegyezés. Amennyiben használnak vizuális támpontokat, úgy javasolt lehet egy szabálykártya, miszerint "a sarok a földön marad". Ebben a gyermeket autizmus spe...