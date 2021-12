Koronavírus: többen küzdenek anorexiával, mint korábban

A gyerekek és tinédzserek körében a pandémiával összefüggésbe hozhatóan 2020-ban jelentősen emelkedett az újonnan diagnosztizált anorexiás esetek száma - derül ki egy friss tanulmányból, ami a JAMA Network Open folyóiratban jelent meg.

A tanulmány alapjául szolgáló vizsgálat öt kanadai tartomány hat kórházára terjedt ki. Ezekben a járvány első hullámában összességében megduplázódott az anorexiás betegek száma, az anorexia miatti kórházi kezelések aránya pedig majdnem háromszor magasabb volt, mint a járvány előtti években - ismerteti a WebMD. (Ez az eredmény egyébként nagyjából összecseng az Egyesült Államokban és Ausztráliában hasonló témában készült tanulmányok adataival.)

Anorexia: az alattomos ellenség

Egy frissen publikált olasz kutatás szerint a koronavírus-járvány teremtette helyzet miatt az anorexiával és bulimiával kezeltek állapota szignifikánsan romlott. Ennek legfőbb oka, hogy a szigorú járványügyi intézkedések miatt egy ideig csak interneten keresztül tarthatták a kapcsolatot a velük foglalkozó szakemberekkel.

"Az újonnan anorexiával diagnosztizált fiatalok már a járvány előtt is testképzavarral, szorongással vagy egyéb mentális problémával küzdhettek, ám a világjárvány idején fordulóponthoz érkeztek" - nyilatkozta Holly Agostino, a montreali gyermekkórház evészavarokkal foglalkozó szakembere, a kutatás vezetője. Véleménye szerint a növekvő anorexiás esetszámok összefüggésbe hozhatók azzal, hogy a COVID-19 járvány miatt gyakorlatilag megszűnt a gyerekek mindennapi rutinja, beleértve a rendszeres étkezést és testmozgást, a barátokkal való közös programokat és az alvást is. Agostino emellett azt is hozzáteszi, hogy mivel bizonyos mentális betegségek - például a depresszió - és a szorongásos zavarok fennállása gyakran összefüggésbe hozható az étkezési zavarok kialakulásával, az ezekre érzékeny és hajlamos gyerekek, tinédzserek egy részénél a meglévő mentális problémák felerősödése is hozzájárulhatott az anorexia kialakulásához.

Holly Agostino és munkatársai a 9-18 évesek körében - hat kanadai kórházban - 2020 márciusa és 2020 novembere között adminisztrált anorexiás eseteket vizsgálták. Az említett időszakban kapott adatokat összehasonlították a pandémia előtti évek adataival, 2015-ig visszamenőleg. Arra jutottak, hogy a járvány idején a tanulmányba bevont kórházakban havonta átlagosan 41 új anorexiás esetet diagnosztizáltak, míg a pandémia előtti években ez a szám 25 körül alakult. Emellett több újonnan anorexiával diagnosztizált gyerek szorult kórházi kezelésre.

A tünetek felismerhetők, de a szülőknek résen kell lenniük

A New York-i székhelyű, evészavarokkal foglalkozó szervezet, a National Eating Disorders Association közlése szerint a fiatal nők körülbelül 0,4 százaléka, míg a fiatal férfiak 0,1 százaléka szenved anorexia nervosában. A kóros soványsággal járó evészavar jellegzetes tünetei közé tartozik a súlygyarapodástól való rettegés, az elfogyasztott ételmennyiség és a bevitt kalóriák minimalizálása, a vágyott alak eléréséért folytatott drasztikusfogyókúravagy túlzásba vitt testedzés, a testképzavar, lányoknál, illetve nőknél a menstruációs zavarok.

Az evészavarok kialakulásához idő kell, és mivel vannak ezekre utaló, figyelmeztető jelek, a szülőknek, a gyerekorvosoknak, illetve a gyerekekkel foglalkozó szakembereknek időben fel kell ismerniük ezeket - tette hozzá Holly Agostino arra utalva, hogy a betegség korai diagnosztizálása életet menthet.