Az OCD tünetei obsszesszív és kompulzív típusúakra oszthatók. Az obszesszív, vagyis rögeszmés tünetek közé tartoznak azok a gondolatok, félelmek, kételyek, amelyek rendszeresen felbukkannak az elmében, és amelynek hatására az OCD-s kerülni kezd bizonyos embereket, helyeket, vagy tárgyakat. Egyszerűsítve, ez a szorongás oka. A kompulzív, vagyis kényszeres tünetek közé tartoznak azok a cselekvések, amellyel a beteg a szorongását próbálja enyhíteni, ami lehet számolás, szavak folyamatos ismetelése, bizonyos dolgok meghatározott számú ismétlése, vagy éppen az extrém módon gyakori kézmosás. Ezzel a mentális zavarral több híresség is küzd, akik számtalanszor beszéltek már nyíltvan a betegségükről - írja a Healthista.

A pánikroham így hat a testre A pánikroham kialakulásában többféle tényező is szerepet játszhat: örökölhetjük a hajlamot rá, kiválthatja érzelmi stressz vagy pajzsmirigy-túlműködés is. Milyen tünetekről ismerhető fel ez az állapot, és hogyan kezelhető? h i r d e t é s

Hírességek is szoronganak az OCD miatt

Jessica Alba színésznő például azt nyilatkozta a Cosmopolitan magazinnak, hogy gyerekként gyakran betegeskedett, volt gond a veséjével, a tüdejével és asztmás is volt, emiatt nagyon erős igény fejlődött ki benne arra, hogy totális kontroll alatt tartsa az életét a legapróbb dolgokban is. Ha kezdett rátörni a pánik, csak olyn dolgok tudták megnyugtatni, int hogy minden egyes elektromos eszközt kihúzott a konnektorból az otthonában, vagy hogy duplán ellenőrizte, hogy az összes zárat bezárta-e.

Camilla Cabello énekesnő egy 2021-es interjúban beszélt arról, hogy szorongással és OCD-vel küzd. Azt mondta, hogy onnantól, hogy hivatalosan is diagnosztizálták, már könnyebben küzdött az OCD-vel, mivel már képes azonosítani a kényszeres gondolatait, és így hamarabb képes felettük visszanyerni a kontrollt.

Katy Perry énekesnő is küzd időnként az OCD tüneteivel. Fotó: Getty Images

Amanda Seyfried színésznő 19 évesen költözött Los Angelesbe, hogy építeni kezdje filmes karrierét, és épp útban volt egy forgatásra, mikor először kapott pánikrohamot. A Porter magazinnak az mesélte, émelyegni kezdett és fájt a feje, és annyira rosszul lett, hogy le kellett húzódnia az útról, és annyira megijedt, hogy azzal hívta fel az anyukáját, hogy "meg fog halni". Nem sokkal ezután diagnosztizálták OCD-vel, és végül gyógyszeres kezelést is kapott. Azt mondja, a diagnózisa erőt adott neki, és megváltoztatta az egész életét.

Katy Perry énekesnő még 2013-ban beszélt arról a News24 magazinnak, hogy OCD-s hajlamai vannak. A gombos ruháin minden gombot kényszeresen begombol, és színek szerint rendezi a ruháit, amelyeket mindig ugyanazon a speciális módon akaszt fel. Ezen kívül arról is mesélt, hogy napi négy-hat alkalommal mos fogat, és minden nap pontosan 26 vitamin- és táplálékkiegészítő pirulát vesz be.

Lena Dunham színésznő és rendező a Csajok című sorozatában is egy OCD-vel küzdő karaktert formált meg, és magánemberként is küzd a mentális zavarrral. A Vouge magazinnak elmesélte, hogy gyerekkorában a tanulmányait is érintette a probléma, nagyon sokat mulasztott az iskolában, és a gondolatai miatt egy idő után már félt elhagyni az otthonát.

Charlize Theron színésznő egy 2012-es rádióinterjúban erősítette meg, hogy "OCD-je van, ami egyáltalán nem vicces". Az mesélte, hogy mindig elképesztően tisztának, rendezettnek és szervezettnek kell lennie, különben rátör a szorongás, de mióta gyerekei vannak, azóta könnyebben kezeli a betegségét.