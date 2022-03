Így ismerhetők fel az elhúzódó gyász jelei

Az elhúzódó gyász zavart (prolonged grief disorder) a közelmúltban hivatalosan is önálló mentális állapotként ismerte el az Amerikai Pszichiátriai Társaság. Bekerült a Mentális zavarok diagnosztikai és statisztikai kézikönyvébe (DSM-5), ami a különböző mentális egészségi állapotok értékelését és diagnosztizálását elősegítő szabványokat tartalmazza. Ez nagyban megkönnyíti, hogy az érintettek gyors és hatékony segítséget kapjanak, mivel lehetővé teszi a szakemberek számára, hogy költségtérítést kapjanak a betegek kezeléséért. Így olyanok is hozzájuthatnak az orvosi ellátáshoz, akinek korábban erre nem volt lehetőségük - számol be róla a Healthline. Emellett segítséget nyújt az elhúzódó gyász diagnosztizálásához, a kutatóknak pedig ahhoz, hogy minél többet megtudjanak erről a már hivatalosan is elismert állapotról.

Mindenki másképp éli meg a gyászt. Fotó: Getty Images

Az elhúzódó gyász veszélyei

A gyász életünk velejárója, természetes érzelmi reakció egy minket ért veszteségre. Intenzitása a veszteség mértékétől és a veszteséget elszenvedő beállítottságától - és még számos tényezőtől - függően egyénenként változó lehet. Mindenkinél más formában jelentkezhet, és mindenkire másképpen hathat. Akad, akinél azonnal elindul a gyászfolyamat, másnál idő kell hozzá.

Megrázó, a gyászhoz hasonló érzéseket élhetünk át olyan élethelyzetekben is, amelyekre a társadalom kevesebb figyelmet fordít. Az elfojtott szorongás ezekben az időszakokban súlyos hatással lehet az egészségünkre.

"Megnehezítheti a koncentrációt, a mindennapi tevékenységek elvégzését, de még az alvást is. Gyász idején intenzív érzelmi hullámzásra számíthatunk, és érzelmileg kimerültnek érezhetjük magunkat" - sorolt fel a Healthline-nak néhány gyakori jellemzőt Christina Nolan New York-i pszichoterapeuta, aki depresszióval, szorongással küzdő felnőtteknek segít nap mint nap. A gyász kezdeti intenzitása jellemzően 6-12 hónap alatt enyhül, ám egyeseknél a "gyógyulási folyamat" jócskán elhúzódhat, ami fizikai, érzelmi vagy lelki egészségükre is rányomhatja bélyegét" - összegezte Nolan. Ennek jól látható, illetve tapasztalható tünetei vannak.

Az Amerikai Pszichiátriai Társaság felsorolása szerint ezek közé tartozik az érzelmi zsibbadás, az intenzív fájdalom, a magány érzése, az identitászavar, és az is, ha valaki nem tudja elhinni, elfogadni a szeretett személy halálának tényét.

Hogyan hatott a világjárvány a gyászfeldolgozásra?

A koronavírus-járvány eddig világszerte több mint 6,1 millió áldozatot követelt, Magyarországon 45 ezernél is több ember halálát okozta. A járványhelyzet miatt életbe léptetett korlátozások miatt sokan nem lehettek haldokló szerettük mellett, nem tudtak méltó módon elbúcsúzni, sőt, olyanok is szép számmal akadnak, akik még arról sem tudtak, hogy elhunyt hozzátartozójuk, barátjuk vagy ismerősük hogyan töltötte az utolsó napjait, óráit.

A korlátozások miatt volt olyan időszak, amikor a temetésen résztvevők számát is korlátozták, mindeközben a társadalmi elszigetelődés szétzilálta az emberek társas kapcsolatait, és sokakban magányérzetet váltott ki. Mindez kihatott a gyászfeldolgozásra is. "A járvánnyal kapcsolatos változások egyes embereknél megszakíthatták vagy meghosszabbíthatták a gyász folyamatát" - mondta Christina Nolan, közvetve utalva arra: egyáltalán nem meglepő, hogy többen küzdenek elhúzódó gyász zavarral, mint a járvány előtti időkben.