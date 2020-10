Erre a fóbiára kerestek rá a legtöbbször idén

Asztrafóbia: amikor rettegünk a vihartól Egyre több embert érint a viharfóbia, a mennydörgéstől és a villámlástól való szélsőséges félelem. Kattintson a részletekért!

A koronavírus-járvány megváltoztatta az életünket, hétköznapjainkat, és bizony még a legbelső félelmeinkre is hatással lehet. Erre egy közelmúltbeli kutatás is rávilágít: tudósok 10 hónapon át elemeztek adatokat egy szolgáltatás, a Google Trends segítségével, majd a Psych News Daily-ben jelentették meg eredményeiket. Eszerint idén az Egyesült Államokban az a fóbia, amelyre a legtöbbször rákerestek az interneten, az antropofóbia volt. Ez az összes félelemre történő Google-keresés 22 százalékát tette ki, ami ötszörös emelkedést jelent az előző évhez viszonyítva - emelte ki a New York Post.

A bezártság a lelki egészségünkre sincs jó hatással. Fotó: Getty Images

Az antropofóbia a szociálisfélelemegy fajtája, az érintettek pedig rettegnek az emberi társaságtól, illetve a nagyobb tömeget is nehezen viselik el. A tudósok szerint az április 19-25. közötti időszakban azért ugorhatott meg a keresések száma erre a kifejezésre, mert sokan akkor szembesültek igazán a koronavírus veszélyeivel, hiszen akkor ragadtak otthon vagy kerültek karanténba.

Ahány állam, annyi fóbia

További érdekesség, hogy a fent említett tudományos írás szerzői szerint államonként más és más félelmekre kerestek rá a legtöbben. New Yorkban a filofóbia, vagyis a szerelemtől, szeretettől való rettegést írták be leggyakrabban a Google-be, míg Floridában a germafóbia, a kórokozóktól való rettegés vezetett.

A kaliforniaiak fontossági listája élén viszont egészen más állhat, ők ugyanis a nomofóbiára kerestek rá legtöbbször. Ez azt a félelmet takarja, amikor valaki attól retteg, hogy nincs nála a mobilja. New Jersey-ben a sötéttől féltek leginkább, Massachusettsben a kudarctól, Indianában pedig attól, hogy egyedül maradnak.