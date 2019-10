Az ijedtségtől akár le is bénulhatunk

Lebénulhatunk az ijedtségtől?

Az úgynevezett pszichogén bénulás kizárólag az akaratlagosan irányított mozgásokra vonatkozik, magyarán az érintett szíve, légzése nem áll le. A bénulás lehet részleges vagy akár teljes is, és tipikusan a végtagokat érinti. Ha részleges tünetről van szó, akkor leggyakrabban járási bizonytalanság lép fel, a teljes bénulás pedig azt jelentheti, hogy az érintett tolókocsiba kényszerül. Mindehhez általában érzészavar is társul, a fájdalomérzet csökkenhet, sőt sok esetben a beszéd is nehezítetté válik, homályos látás vagy teljes vakság léphet fel.

A rémülettől akár le is bénulhatunk

Gyakorlatilag bármely tudatosságot is igénylő funkciónál probléma léphet fel, így a betegek igen sokféle tünettel rendelkezhetnek. Ahogy az is betegről betegre változó, hogy kinél milyen sorrendben, milyen kombinációban, egyszerre vagy külön-külön jelentkeznek-e a tünetek.

A pszichogén bénulás általában fiatal felnőtteknél jelentkezik, és gyakrabban érinti a nőket. A jelenség többnyire néhány hétig tart, ám az ismétlődő vagy következményeiben fennmaradó stresszhelyzetek akár krónikussá is tehetik.

Fontos az alapos kivizsgálás

Mivel elsőre a tünetek fizikai betegségre utalhatnak, fontos az érintettek alapos kivizsgálása annak elkerülése érdekében, hogy téves diagnózist állapítsanak meg és ezzel együtt téves terápiát javasoljanak.

Kezelése

A pszichogén bénulás alapvetően pszichoterápiás kezelést igényel akár egyéni, akár családerápia formájában. Az érintettnek fel kell tárnia és -dolgoznia a betegséget kiváltó stresszhelyzetet - mindez azonban a gyakorlatban gyakran hosszú idő, éppen ezért egy minden féltől türelmet igénylő terápiáról van szó. Ha pedig a beteg mozgását komolyabban korlátozza állapota, akkor szerepet kaphat gyógytornász is a kezelésében.