A hírt a színész lánya, Rumer Willis jelentette be az Instagramon szerdán. Mint írta, apjának egészségügyi panaszai voltak, és nemrég afáziát diagnosztizáltak nála, amely befolyásolja kognitív képességeit. "A betegség miatt Bruce felhagy karrierjével, amely olyan sokat jelentett neki" - fogalmazott a lány.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Rumer Willis (@rumerwillis) által megosztott bejegyzés

A 67 éves Bruce Willis, az elmúlt ötven év egyik leghíresebb és legtöbb filmben szerepelt mozisztárja. Karrierje az 1985 és 1987 között futott A simlis és a szende című tévésorozattal futott be. A Die Hard-akciófilmek hős New York-i rendőre, John McClane volt az egyik leghíresebb szerepe, de a többi között emlékezetes volt a Ponyvaregényben, a Hatodik érzékben és Az ötödik elemben nyújtott alakítása is.

Mi az afázia?

A színész betegsége lényegében egy olyan állapot, amely a beteg kommunikációs képességeiben okoz zavart - derül ki a Mayo Klinika vonatkozó leírásából. Az érintettek nem tudják kifejezni magukat szóban vagy írásban, illetve előfordul, hogy azt sem értik meg, amit nekik mondanak vagy írnak. Afáziára többféle tünet is felhívhatja a figyelmet. Jellemző, hogy a betegek:

rövid, befejezetlen mondatokban beszélnek;

a mondataiknak nincs értelme;

felcserélnek szavakat vagy akár csak egy-egy hangot;

felismerhetetlen szavakat használnak;

nem értik meg a mások által elmondottakat;

írásban is értelmetlen mondatokat írnak le.

A betegségnek többféle megjelenési formája, mintázata lehet, így beszélhetünk expresszív, komprehenzív és globális afáziáról. Az expresszív típus jellemzője, hogy az érintettek jobban megértik mások beszédét, mint ahogy önmagukat ki tudják fejezni. Többnyire ezért nagyon lassan, rövid mondatokban beszélnek, akár a ragokat is lehagyják a szavakról. Komprehenzív afázia esetén könnyen és hosszabban is ki tudják magukat fejezni a betegek, de mondataiknak sok esetben nincs értelme, esetleg a szavakat is érthetetlenül, helytelenül használják. Általában mások élő beszédét sem értik jól, és azt sem ismerik fel, hogy mások nem értik őket. A globális afázia a legsúlyosabb forma, amely esetén a kifejezőkészség és a beszédértés egyaránt nagyfokú zavart szenved.

Rumer Willis bejegyzésében arra nem tért ki, hogy mi okozta apja betegségét. Az afázia leggyakoribb oka agysérülés, amelyet kiválthat stroke, valamilyen fejet ért súlyos trauma, daganat,fertőzésés degeneratív folyamatok egyaránt. A kommunikációs nehézségek miatt az érintettek az élet minden területén problémákba ütközhetnek, beleértve a munkahelyüket, emberi kapcsolataikat, mindennapi tevékenységeiket egyaránt. Mindez szövődményként párkapcsolati problémákhoz, zavartsághoz, akár depresszióhoz vezethet.