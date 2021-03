A tartós magány ezért veszélyes a középkorúakra

Bár a magányt önmagában nem tekintjük betegségnek, számos tudományos kutatás alátámasztotta már, milyen pusztító hatással lehet a szervezetre, ha valaki tartósan egyedül érzi magát. Növeli az alvászavarok és a depressziós tünetek kockázatát, rossz hatással van a kognitív képességekre, sőt hosszú távon a stroke rizikóját is megemeli. A MedicalXpress oldal beszámolója szerint pedig a kutatók újabb bizonyítékot találtak arra, hogy a magány miként károsítja az egészségünket: nagyobb valószínűséggel alakul ki időskori demencia vagyAlzheimer-kórazoknál az embereknél, akik 45-64 éves koruk között tartós magányban élnek.

A tartós egyedüllét kifejezetten káros lehet a középkorúak kognitív képességeire. Fotó: Getty Images

A Bostoni Egyetem Orvostudományi Karának szakértői azt vizsgálták, hogy az átmeneti és a tartós magány milyen kapcsolatba hozható ademenciaés az Alzheimer-kór kialakulásával. Ennek érdekében a kutatók a Framingham Heart Study nevű felmérésben részt vevő, szellemileg egészséges felnőttek adatait elemezték. Az életkor, a nem, az iskolai végzettség, a társadalmi kapcsolatok, az általános egészségi állapot, az egyedül élés, valamint a genetikai kockázatok figyelembevételével végül megállapították, hogy a középkorban átélt tartós magány növelte a demencia és az Alzheimer-kór kockázatát. Ugyanakkor nagyon érdekes, hogy a tanulmány szerint az átmeneti magányt megélők, majd abból kilábalók esetében alacsonyabb volt ezeknek a mentális zavaroknak a rizikója, mint azoknál, akik soha nem éltek magányban.

"A tartós magány egyértelmű veszélyt jelent az agy egészségére, a kedvezőtlen élettapasztalatok után kialakuló pszichés rugalmasság azonban magyarázatként szolgálhat arra, miért jelent előnyt az átmeneti magány a demencia kialakulásával szemben" - nyilatkozta Wendy Qiu pszichiátriaprofesszor, a The Journal of the Alzheimer's Association című szaklapban közzétett tanulmány társszerzője. Az eredmények különösen biztatók annak fényében, hogy a jelenlegi pandémia idején sokan megtapasztalhatják az átmeneti magány érzését, ám ha megfelelő megküzdési mechanizmust alakítanak ki, és sikerül ezen túljutniuk, azzal sokat tehetnek kognitív egészségük megőrzése érdekében.