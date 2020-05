A pszichiátriai ellátást is veszélyezteti a koronavírus

Szakemberek becslései szerint legalább minden negyedik hazai lakosnak pszichiátriai segítségre lenne szüksége. A hazai pszichiátriai ellátásban dolgozók azonban úgy vélekednek, szakterületük már egy évtizede egyre nagyobb szakember- és forráshiánnyal, romló vagy rossz körülményekkel küzd - írja a 168 óra.

Erre a törékeny alapra nehezedik most rá a járványhelyzet, és a válság miatt növekvő ellátási többletterhelés. "A miniszteri eljárásrendnek megfelelően a pszichiátriai rendeléseket nem kellett felfüggeszteni, csak a kapacitásukat csökkenteni. A jó állapotban lévő betegeket két-három hónapra elláttuk gyógyszerekkel, ez azonban sajnos nem általános" - mondta el a Magyar Pszichiátriai Társaság egyik alelnöke, Dr. Szendi István.

Öngyilkossági kísérletig fajuló krízishelyzet is előfordult

Mint azt a szakember elmagyarázta, a járvány előtt a gondozói hálózatban sok helyen kevés és idős orvos dolgozott, így ezek az ellátóhelyek bezártak. Ráadásul nemcsak a járóbeteg-ellátó helyeket, hanem kórházi osztályokat is be kellett zárni, vagy elköltöztetni egy távolabbi telephelyre. Továbbá országos tendencia volt, hogy a rezidenseket nagy számban más osztályokra vezényelték. Az egyre súlyosbodó körülményeknek pedig komoly következményei lettek.

A hazai pszichiátriai ellátás már évek óta küzd a szakemberhiánnyal és a rossz körülményekkel. Fotó: Getty Images

"Számos kritikus eset fordult elő már az elmúlt másfél, két hónapban. Például az egyik nevelőszülőnél fél tucat kisebb-nagyobb gyerek most reggeltől estig össze van zárva, mindennapossá váltak köztük a konfliktusok. Ettől a nevelőszülő kibillent, és mindannyiukat el akarta zavarni, mire az egyik fiatal félelmében, hogy mi lesz így vele, öngyilkosságot kísérelt meg. De úgy tűnik, mintha több lenne a kóros alkohol- és drogfogyasztással összefüggő agresszív cselekmény is. Komoly problémát okozhat az is, ha ezeknél a betegeknél elmaradnak a szükséges pszichiátriai és gyógyszeres beavatkozások. Ez jellemzően majd elcsúszva jelentkezik az ellátórendszerben, késleltetett és esetleg súlyosabb betegségállapotok formájában" - ecsetelte Dr. Szendi István a kétségbeejtő helyzetet, aki klinikai munkájában azt tapasztalja, a fiatalok életét is befolyásolja a járványhelyzet. Több ifjú páciens és szülője kereste meg az elmúlt hetekben, a problémák között indulatkezelési nehézségek, dühkitörések, fokozott szorongásos panaszok, kilátástalanság, és öngyilkossági gondolatok is előfordultak.

A telemedicina sokat segíthet

A megoldási módszerekkel kapcsolatban Prof. dr. Balázs Judit, az ELTE Pszichológia Intézetének tanszékvezetője elmondta: rohamtempóban kezdték fejleszteni és kihasználni a telemedicinában rejlő lehetőségeket. Bár ez szerinte nem pótolja a valós találkozást, de segítségével megelőzhetik a tünetek rosszabbodását, illetve kezelhetik a problémákat. Az elnök abban bízik, hogy a járvány elcsendesülésével, a korlátozások enyhítésével, lassan visszatérhetnek a betegek teljes körű ellátásához, és a korábbi alapvető módszerek közé beépíthetik a most széles körben elterjedt telemedicina lehetőségeit is.