A leggyakoribb tévhitek az étkezési zavarokról

A modern társadalomban egyre nagyobb a nyomás az embereken azzal kapcsolatban, hogy minél tökéletesebb legyen a testük. Amellett, hogy soha nem volt még ennyi elhízott ember, egyre többen küzdenek valamilyen étkezési zavarral - írja a healthista.com. Az ideálistesttömegindexés testsúly hajszolása sokaknál mentális betegségbe csap át, amit nagyon is komolyan kell venni.

Az evészavarok egyre gyakoribbak, mégis sok körülöttük a tévhit. Fotó: Getty Images

Gyakori tévhit, hogy ha valaki anorexiában szenved, akkor olyan ételeket kell ennie, amelyektől hízni fog, és ettől majd rendbe jön. Csakhogy ez korántsem igaz. Az anorexiás betegek esetében a pszichés és lelki gyógyulás szorosan összefügg fizikai állapotuk javulásával, ráadásul a kiéheztetett szervezet a nehéz, hizlaló ételekkel már nem is igazán tud megbirkózni. Az evészavarosoknak elsősorban könnyű, de vitaminokban és tápanyagokban gazdag ételekre van szükségük, hogy szervezetükben helyreálljon a nagy valószínűséggel felborult tápanyag- és vitaminegyensúly. Az evés erőltetése pedig csak további károkat okozhat - ehelyett inkább biztatásra és bátorításra van szükségük.

Férfiakat is érinthet

Nem igaz az sem, hogy az étkezési zavarok csak a fiatal lányokat és nőket érintik. A kutatások azt mutatják, hogy az étkezési zavarokban szenvedők körülbelül egynegyede férfi, és az érintett korosztályok is igen vegyesek. Az évek múlásával lelassuló anyagcsere, illetve súlynövekedés a középkorúak egy részét komoly mentális kihívások elé állítja, ezért ebben az életkorban is viszonylag sok embernél alakul ki étkezési zavar.

Az sem igaz, hogy valakiről ránézésre meg lehet mondani, hogy evészavaros. A látványosan vékony, sovány emberekre könnyen rásütik, hogy anorexiásak, viszont egy puffadt arcú, rossz fogú emberről keveseknek jut eszébe, hogy talán bulimiás, holott ez a két dolog ennek az evészavarnak a tünete is lehet. Ráadásul az evészavarok a test szinte minden részét, funkcióját érintik, a szívtől az emésztőrendszeren át egészen a hormontermelésig.

Ugyancsak tévhit, hogy ha egy evészavaros eléri az ideális testsúlyát, akkor onnantól gyógyultnak tekinthető, és minden rendben lesz vele. A gyógyulási folyamatnak nagyon fontos része a mentális állapot javulása, stabilizálása is, és a kettő nem feltétlenül jár együtt. Így attól, hogy egy evészavaros fizikailag már egészségesnek tűnik, még lehet, hogy nagyon is hosszú út áll előtte a teljes gyógyulásig, hogy ő is és a szerettei is biztosak lehessenek benne, hogy már nem fog visszaesni.