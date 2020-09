A falászavarokat ez váltja ki

A falászavar az evészavarok egyik formája, amelyet először 1992-ben írtak le, 2013-ben pedig már önálló kórképként kapott helyet a mentális betegségek rendszerében. Míg a bulimia és az anorexia túlnyomórészt a fiatalabb korosztályra jellemző, addig a falászavarban a 30-40 éves korosztály a leginkább érintett. A többi evészavarhoz képest kimondottan magas, nagyjából 40 százalékos a férfiak aránya. Dr. Babusa Bernadett, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének adjunktusa szerint a kontrollálatlan, sokszor egyedüllét során jelentkező falásrohamok után nincs kompenzáló viselkedés - például hánytatás vagy sport -, így idővel az érintettek csaknem fele túlsúlyos lesz.

Veszélyes mértékig túlehetik magukat

A táplálkozási szokások ilyenkor kaotikusabbá válnak, egyszerre jóval nagyobb mennyiségű ételt, több kalóriát fogyaszt az érintett. Hátterében a legtöbbször valamilyen negatív érzelem (harag, düh vagy frusztráció) áll - a testsúly és az alak miatti szorongás a többi evészavarhoz képest ritkább. Összességében a népesség mintegy 1-3 százaléka lehet érintett, a testsúlycsökkentő programok résztvevői között azonban ennél jóval magasabb, 5-8 százalékos a falászavarban szenvedők aránya - emelte ki az egyetemi adjunktus.

Társas helyzetben a falászavarban szenvedők általában ugyanannyit esznek, mint mások - a falásrohamok többnyire akkor törnek rájuk, amikor egyedül vannak. Ez gyakran este, éjjel fordul elő, és jellemző, hogy szégyenérzet, undor, tehetetlenség és düh érzése is megjelenik. A falászavarban szenvedőknél nem alakul ki teltségérzet evés során, így akár veszélyes mértékig is képesek túlenni magukat.

A falásrohamok sokszor éjszaka törnek rá az érintettekre

Azoknak az elhízottaknak, akik falászavarban szenvednek, jellemzően rendszertelenebbek az étkezési szokásaik, és napközben is többet nassolnak. Ehhez jönnek még a falásrohamok, amelyeket kiválthat akár stressz, szorongás és depresszió is. Ilyenkor az evés révén igyekszik az érintett szabályozni a negatív érzelmeket.

A falászavar hátterében agyi vagy genetikai eredetű biológiai tényezők is állhatnak, illetve bizonyos pszichológiai okok (például alacsony önértékelés, szorongás, depresszió) is kiválthatják. Az érintettek sokszor csak nehezen tudnak megküzdeni a negatív érzelmekkel, és a testüket is folyamatosan kritika éri. Gyakori, hogy az érintett gyermekként kövér volt, illetve hogy fizikailag vagy szexuálisan bántalmazták.

Mivel az okok szerteágazóak, a kezelés is komplex módon történik, amelynek része lehet az egyéni vagy csoportos pszichoterápia. Elsősorban a negatív érzelmekkel kell megküzdeniük ezeknek az embereknek, de gyógyszeres kezelésre is szükség lehet, ha valamilyen pszichés probléma előtérbe kerülne. A testsúly csökkentésére szintén sok érintettnek szükség lehet.