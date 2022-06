Az Ipsos felmérése szerint a magyar nők 80%-a már tapasztalt utcai zaklatást, 26%-a állította azt, hogy valaki segített.

Az utcai zaklatást nem könnyű felismerni

A zaklatás gyakran nagyon ravaszul tálalt és alig felismerhető a kívülállók számára. Fontos azonban tudni, hogy amint kéretlen verbális, nonverbális vagy testi kontaktus történik, az zaklatás.

Az utcai zaklatás egyéb típusai közé tartozik: a „véletlen” dörgölődzés, vagy ha a zaklató azt mondja „mosolyogj rám”, kétértelmű bókok, tapogatás, a személyes terébe való betolakodás, ha valaki a testrészét a másik testéhez nyomja, hirtelen szexuális támadás (pl. ha valaki megfogja a másik mellét vagy fenekét), szexista viccek, szexuális célozgatások, szexista és sértő graffiti.







Az emberek 73%-a már szemtanúja volt szexuális zaklatásnak köztereken, de többségünk mégsem cselekszik. Úgy érezzük, tennünk kellene valamit, de inkább csendben maradunk.

Tenni akarunk ellene, de nem tudjuk, mit

A L’Oréal Paris a Right To Be és a PATENT Egyesülettel egyesítette erejét a nők és férfiak önértékelésének védelméért, és olyan jól bevált eszközöket hoztak létre, amelyek segítségével biztonságosan közbe avatkozhatunk, ha nyilvános helyen zaklatás áldozataivá vagy tanúivá válunk. A Stand Up egy olyan program, amely segíti a nyilvános helyen elkövetett szexuális zaklatás leépítését azáltal, hogy megtanítja a nőket és a férfiakat arra, hogyan avatkozzanak közbe, amikor zaklatás szemtanúivá válnak.



Ha szeretné megtudni, hogyan szállhat szembe az utcai zaklatással, vegyen részt egy digitális képzésen, vagy iratkozzon fel egy élő képzésre a PATENT Egyesület oktatóival.