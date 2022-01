A koronavírus egyik jellegzetes, sokakat érintő mellékhatása a szaglásvesztés, amely sokszor hetekkel azután is gondot okoz, hogy a vírust már nem lehet kimutatni a szervezetben. A betegeknél az alapízekhez, alapszagokhoz kellemetlen íz- és szagélmények társulhatnak, ez pedig nem csupán a gasztronómiai élvezeteket befolyásolja. A Psychology Today cikke felhívja a figyelmet: a szaglásvesztés a társas kapcsolatokra is súlyos hatást gyakorolhat.

Anna Blomkvist és Marlise Hofer pszichológusok egy közelmúltbeli, a Chemical Senses folyóiratban megjelent tanulmánya mélyebben kutatja a szaglás elvesztésének következményeit. Kevesen gondolnák, hogy ez az érzékszerv milyen összetett feladatot lát el, és hatással van az emberi kapcsolatok legalapvetőbb aspektusaira is. Többek között az anya és gyermeke között kialakuló kötődésben is kulcsszerepe van a pszichológusok szerint.

A csecsemő és édesanya közötti kötődést is befolyásolja

Becslések szerint a járvány kezdete óta több mint 127 ezer terhes nő betegedett meg a COVID-19 miatt. Sokan vizsgálták már, hogy afertőzésmilyen hatással van az anya és gyermeke egészségére, de kevesebb figyelmet fordítottak arra, hogy a szaglás elvesztése milyen pszichológiai hatással lehet a kettejük közötti kötődésre. Egy korábbi kutatás megállapította, hogy a szülést követő időszakban a nők szaglása rendkívül kifinomulttá válik, és képesek akár az illatuk alapján is felismerni a gyermeküket. A vizsgált nők 90 százaléka szaglás alapján tudta azonosítani csecsemőjét úgy is, hogy a születést követően még csupán 10-60 percet tölthetett együtt vele.

Az illatoknak rendkívül fontos szerepe lehet a gyermek és édesanya közötti kötődés kialakulásában, amit a koronavírus-fertőzés súlyosan befolyásolhat. Ezt támasztja alá Ilona Croy és munkatársainak a Drezdai Pszichoterápia és Pszichoszomatikus Orvostudományi Tanszéken végzett tanulmánya. A kutatók eredménye szerint azok az anyák, akiknek úgy érezték, nem tudnak megfelelően kötődni a csecsemőjükhöz, nem tudták azonosítani a gyermeket sem annak illata alapján.

Hatással van a szexuális vonzalomra

A szaglás más interperszonális kapcsolatokra, illetve szexuális viselkedésre gyakorolt hatásai szintén kevés figyelmet kapnak. Több, tudatosan nem is észlelt illat hatással van például a szexuális viselkedésünkre. Rachel Herz és Michael Inzlicht, a Brown és a New York-i Egyetem pszichológusai korábban 198 heteroszexuális férfi és női hallgató bevonásával vizsgálták a témát. Arra jutottak, hogy a testszag fontosabb a vonzalom szempontjából, mint az adott személy kinézete és még számos egyéb tényező.

Egy másik, 2020-ban közzétett tanulmány szerint a férfiak szaglás alapján képesek észlelni a nők szexuális izgatottságát. Ebben a vizsgálatban a férfiak szexuális izgalomban lévő nők verejtékének szagát hasonlították össze nyugalmi állapotban lévő nőkével. Az izgalmi állapotban vett minta a kutatás szerint a férfiakban is növelte a szexuális vágyat.

Már jóval a koronavírus-járvány előtt, 2013-ban is publikáltak egy tanulmányt, melynek eredménye szerint a szaglásvesztés a szexuális vonzalom csökkenésével is jár. A kutatás eredménye szerint az anozmiás (vagyis szaglási zavaroktól szenvedő) embereknek kevesebb szexuális partnerük is van az átlagosnál, és a nemi vágyuk is jóval alacsonyabb.