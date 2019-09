Sokan szakítanak a házimunka miatt

Az eredményekből az is kiderült, hogy tízből heten nem randevúznának vagy házasodnának össze olyan partnerrel, aki rendetlen, illetve környezetére igénytelen.

A válaszadók fele úgy nyilatkozott, hogy frusztrálja őket, ha lakótársuk vagy párjuk nem segít nekik a házimunkában. 42 százalékuk azt állította, hogy megosztják a feladatokat otthon, de ez nem mindig jelent egyet a teljes elégedettséggel: a válaszadóknak fejenként átlagosan heti két olyan használati tárgyat kell megtisztítaniuk, amit a párjuk már elvileg letakarított. Ez persze kisebb-nagyobb vitákat is okozhat a felek közt: 67 százalék vallotta be, hogy ez az ő kapcsolatukban is problémát okoz. Egyesek