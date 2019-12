Netes ismerkedés: egy éven belül jön a gyerek

A kapcsolatteremtés új terepe a játékszabályokat is átírta, illetve új problémákat is hozott. Mi az a dating burnout, azaz a randizás miatti kiégés? Részletek itt.

Virágzik az online társkeresés, köszönhetően talán annak is, hogy az időhiányban szenvedő emberek hatékonyabbnak, gyorsabbnak, sőt alkalmasint olcsóbbnak is ítélik meg, mint az ismerkedés egyéb terepeit. Sokan pedig szeretnének úgymond biztosra is menni a személyes találkozás előtt. Az Imperial College Business School kutatóinak egy új felmérése szerint az Egyesült Királyságban már mintegy 2,8 millió gyermek született az ezredforduló óta olyan kapcsolatokból, amelyek az online térben szökkentek szárba.

Egyre több pár ismerkedik meg az online társkereső oldalakon. Fotó: iStock

A kutatás az eHarmony társkeresőre regisztrált több mint négyezer brit felnőtt adatain alapult. Kiderült, hogy az innen indult kapcsolatok több mint egyharmadában a személyes találkozót követő egy éven belül közös gyermek is született. Az érintett párok közel egyötödének (18 százalék) összesen két gyermeke született a kapcsolatból, míg az egygyermekesek aránya 16 százalék. A partnerüket online megismerő férfiak 42, a nők 33 százaléka vállal idővel közös gyermeket új párjával.

A 2005 és 2014 közötti időszakban mintegy 68 százalékkal emelkedett az online társkeresőn született párkapcsolatok száma, amelyek immár az összes párkapcsolat több mint 30 százalékát teszik ki. A 18-35 éves korosztály (az úgynevezett millenniumi generáció) tagjainak 23 százaléka az interneten ismeri meg párját, ami tehát megelőzi a munkahelyi (20 százalék) vagy közös barátokon keresztüli ismeretségekből (19 százalék) származó, illetve a szórakozóhelyeken indult szerelmek (17 százalék) arányát. A megkérdezettek közel fele egyetértett azzal a kijelentéssel, hogy az online térben könnyebb az ismerkedés az introvertált emberek számára.

A tanulmány szerint 20 éven belül az e-csecsemők, azaz az online találkozók nyomán született gyermekek aránya magasabb lesz, mint a hagyományos módon találkozó párok által vállalt babáké. Becslések szerint 2035-37-re az újszülöttek mintegy fele már e-baba lesz.

Forrás: imperial.ac.uk