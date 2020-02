Ma ezért nehezebb szakítani

Képzeljük el azt a helyzetet, hogy nézegetjük a Facebook hírfolyamunkat, és egyszer csak meglátunk egy értesítést, miszerint a volt párunk "kapcsolatban van". Vagy az "Emlékek" funckió feldob egy olyan képet, amin boldogan mosolygunk vele az egyik régi közös nyaralásunkon. Vagy az exünk új párjának profilja tűnik fel az "Emberek, akiket ismerhetek" listán.

Ezek a forgatókönyvek valósak, és nem is nevezhetők ritkának egy új kutatás szerint, amely azt vizsgálta, mennyivel nehezebb a digitális korban egy szakítás feldolgozása. "A közösségi oldalak megjelenése előtt is fájdalmas dolog volt szakítani, viszont egyszerűbb volt utána távolságot tartani azzal, akivel véget ért a kapcsolatunk" - mondta Anthony Pinter doktorandusz, a tanulmány vezető szerzője. "Ám ha az online térben folyamatosan emlékeztetőkkel bombáznak minket, az szinte lehetetlenné teszi, hogy túl tegyük magunkat a másikon" - tette hozzá.

Nehezebbé teszik a szakítást a közösségi oldalak. Fotó: Getty Images

Nehéz távol tartani az exeket

A szakemberek a vizsgálódáshoz olyan alanyokat toboroztak, akiknek a kutatás kezdete előtti 18 hónapban volt valamilyen felkavaró online élményük egy szakítással kapcsolatban. A résztvevőket több mint egy órán át kérdezték ki, és a mélyinterjúkban arról számoltak be, hogy minden rendelkezésükre álló eszközt felhasználtak annak érdekében, hogy az exeiket eltávolítsák az életükből, ám a közösségi média valahogyan mégis visszahozta őket - volt, hogy napjában többször is.

Fenntartható a barátság szakítás után? A válaszért olvassa el korábbi cikkünket!

"Sokan azt feltételezik, hogy csak kikövetik vagy törlik az ismerőseik közül az exüket, és ezzel meg is szabadulnak tőlük az online térben, de sajnos kiderült, hogy ez egyáltalán nincs így" - mondja a kutatás vezetője. A Facebook hírfolyama komoly stresszor, mivel az exek itt jelentik be, ha új kapcsolatba kezdenek. Az "Emlékek" funkció pedig régi posztokat dob fel újra, ami szintén szívfacsaró tud lenni egy szakítás után - különösen akkor, ha egy kedves, boldog pillanatot idéz fel az egykori kedvessel. Emellett az exek gyakran "futnak össze" a Facebookon a különféle zárt csoportokban, üzenőcsoportokban vagy akár a közös ismerősök fotói alatti kommentszekcióban is.

Mi a megoldás?

A való életben könnyebb megakadályozni, hogy összefussunk volt párunkkal: elhatározhatjuk, hogy nem járunk többé a régi társaságba, vagy akár külön is találkozhatunk az egykor közös barátokkal. Az online térben azonban erre nincsen lehetőség. Még a blokkolás, a kikövetés és az ismerősök közüli törlés kombinációja sem bombabiztos módszer. A szakemberek szerint csak az mehet igazán biztosra, aki egy ideig hanyagolja a közösségi oldalak használatát a szakítás után - de erre sokaknak például a munkájuk miatt sincs lehetőségük.