Így kell randizni 50 felett

A legnagyobb tévhitek az 50 feletti szexről Már önmagában a szexszel kapcsolatban is rengeteg tévhit kering, ha azonban az 50 felettiek nemi élete kerül szóba, csak úgy ömlenek ránk a butábbnál butább mítoszok. Cikkünkben az 5 legelterjedtebbet cáfoljuk meg, és bízunk benne, hogy egyre többen értik majd meg: az ötödik X-en túl sem áll meg a (szexuális) élet.

"Kijöttem a gyakorlatból." "Úgysem kellenék már senkinek." "Túl modern nekem az egész, nem értem, mi hogy zajlik manapság." A legtöbben ilyen és ehhez hasonló kifogásokkal élnek, ha úgy alakul az életük, hogy az ötödik X-en túl újra kell(ene) kezdeniük a párkeresést. Bár rövid távon valóban egyszerűbbnek tűnhet nemet mondani a kihívásra, hosszabb távon sok élménnyel, érzéssel, tapasztalással lehetünk szegényebbek, ha nem merünk ismét belevágni a párkeresésbe. Mert 50 éves kor felett sem lehetetlen megtalálni (újra) a nagy Ő-t!

Minden megváltozott

Mielőtt ismét elindulnánk azon a bizonyos úton, Pepper Schwartz szex- és párkapcsolat-kutató szerint érdemes letisztáznunk magunkban: nem minden úgy fog történni, mint 20-30 évvel ezelőtt. A dolgok változtak, mi is változtunk, így érdemes új szempontok alapján szemlélni, megítélni az eseményeket, és természetesen saját magunkat is.

Ezzel összefüggésben Schwartz azt javasolja, ne ijedjünk meg a randioldalak térhódításától: igaz, hogy néhány évtizeddel korábban még nem voltak jellemzőek, most viszont a legtöbb ember ezeken keresztül talál párt magának. Adjunk tehát esélyt - és ha úgy ítéljük meg, hogy nagyon nehezen navigálunk a webhelyeken, kérjünk segítséget profilunk megfelelő összeállításához. A nagy online jelenlét mellett azonban ne felejtkezzünk el arról, hogy továbbra is lehet személyesen ismerkedni. Amennyiben ilyen helyzet áll elő például egy baráti összejövetelen, sporteseményen, a munkahelyen stb., ugyanúgy legyünk nyitottak - mondja Deb Laino párterapeuta.

Ha egy ideje már nem randiztunk, az első elutasításokat, rossz tapasztalatokat könnyen személyes sértésnek vehetjük, és hamar elmehet a kedvünk az egésztől. Laino azonban óva int attól, hogy feladjuk! Mint hangsúlyozta, egy találkozás ezer és egy okból végződhet rosszul, így butaság lenne mindig saját magunkban keresni a hibát. "Ha valaki nem akar minket, jusson eszünkbe az ananászelmélet: akik nem szeretik az ananászt, azoknak bárhogy szolgálják fel, nem fog kelleni. Számtalan ember van azonban, aki imádja ezt a gyümölcsöt, így ők örülni fognak, ha haraphatnak belőle egy szeletet" - így a szakember.

Bátran randevúzzunk 50 felett is! Fotó: Getty Images

Ne hagyjuk, hogy a csomagunk visszatartson

Laino arról is beszélt: 50 fölött szinte mindenki "csomaggal" érkezik az új párkapcsolatba, ebben lehetnek válások, veszekedések, csalódások, be nem teljesült vágyak, elvárások, amiknek nem tudtak megfelelni. Nem szabad azonban, hogy a batyu meggátoljon minket abban, hogy egy másik ember oldalán boldogok lehessünk! Ami megtörtént, az megtörtént, tanultunk belőle, és örüljünk neki, hogy lehetőségünk van egy másik ember oldalán tiszta lappal indulni. Tapasztalataink egyébként - a negatívak mellett a pozitívak is - segíthetnek abban, hogy pontosabban tudjuk meghatározni, mit szeretnénk. Fiatal korukban még sokan bizonytalanok abban, milyen kedvesre vágynak valójában, 50-en felül azonban jobban ismerjük elvárásainkat, így nagyobb az esélye, hogy csak olyan emberrel kezdünk, aki megfelel az igényeinknek. Vagy éppen nem felel meg minden tekintetben, de az ötödik X-en túl már tudjuk, miben engedhetünk, mi az, ami nem annyira fontos, világít rá Schwartz.

Az első randit igyekezzünk ne túlizgulni, int Laino. Legyünk vidámak, felszabadultak, és igyekezzünk biztosítani partnerünket, hogy csak rá figyelünk, amikor beszél. Exekről, gyerekekről nem feltétlenül kell mindjárt az elején szót ejteni. A szakember egyébként azt tanácsolja, minden partnernek adjunk három randilehetőséget: ennyi idő ugyanis minimum kell ahhoz, hogy megismerjük valamennyire a másikat, és mérvadó véleményt alkothassunk róla. A szexre pedig csak akkor kerüljön sor, ha valóban úgy érezzük, készen állunk rá, akarjuk. Ellenkező esetben nagyon rosszul sülhet el a dolog. Ha aggódunk amiatt, hogy egy ideje nem bújtunk ágyba senkivel, nyugodtan beszéljünk erről új partnerünkkel. Ez egy újabb lehetőség arra, hogy lássuk, hogyan reagál a problémákra, a meredekebb témákra.

Ne játszmázzunk

50 felett már ne menjünk bele játszmázásokba, figyelmeztet Laino. Fiatalként lehet, hogy működött, ha bizonytalanságban tartottuk a másikat, vagy megpróbáltuk féltékennyé tenni, de idősebb korban erre már nincs szükség. "Ha valaki 50 felett megígéri, hogy hív, mégsem teszi, annak a dolognak ott vége van" - szögezte le Laino. Végül, de nem utolsósorban ne csak az embert nézzük, hanem azt is, ami körülveszi. Hiába kedves, segítőkész, helyes valaki, ha vannak az életében dolgok, amik befolyásolhatják, hogyan működünk együtt. Ezeket minél hamarabb meg kell beszélni, megoldást kell találni, ha lehet. Ne feledjük: 50 felett két olyan életet kell összeilleszteni, ami sokkal jobban kiforrott, sokkal véglegesebb, mint 20-30 évesen, így nem kifizetődő felszínesen viselkedni.