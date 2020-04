Ezek a viták jelzik egy kapcsolat végét

Vannak olyan alapvető kérdések egy pár életében, amelyekben ha egyetértés helyett csak folyamatos vita van, akkor kár is a folytatásról beszélni. Ilyen például a gyerekvállalás, az intimitás mértéke és a szexuális érintkezések gyakorisága, az életmódból, életszemléletből adódó különbségek vagy mondjuk a pénzügyek.

Sokszor azonban nem is az vezet szakításhoz, hogy a fenti kérdésekben nem sikerül zöld ágra vergődni, hanem maga a veszekedés, illetve az ebből adódó sebek azok, amiket a kapcsolat már nem bír ki. Hogy hogyan ne vitázzunk? A következőkre érdemes odafigyelni.

"Nekem mindig igazam van"

Ha az egyik fél nem tud engedni a másiknak, az a The Healthy által megkérdezett pszichológus, Antonia Hall szerint megosztó, és idővel nehezteléshez, haraghoz is vezethet. "Ha ön vagy a társa képtelen azt szem előtt tartani, hogy önök egy csapat, és megkeresni a konfliktus gyökerét, az olyan érzelmi sérülésekhez vezethet, melyek szakítási vágyat generálhatnak" - mondta. Hozzátéve, hogy ne ragadjuk mindig magunkhoz a szót, hallgassuk meg a másikat is, és néha egyszerűen csak hagyjuk rá a dolgot, "okos enged" alapon, a közös boldogságunk érdekében. Bonnie Winston párkapcsolati szakértő ezt a következőképpen fogalmazta meg: "azt akarja, hogy igaza legyen, vagy boldog szeretne lenni?".

Nem csak a veszekedés, de néha annak hiánya is bajt jelezhet. Fotó: Getty Images

A bolhából elefántot

Emberi dolog, hogy hajlamosak vagyunk eltúlozni apróságokat is. Például ha a párunk nem mosogatott el, egy pillanat alatt kicsúszhat a szánkon a kőkemény kritika, hogy semmit sem segít a ház körül. De még ez sem minden, tovább lehet fokozni, hogy mekkora egy lusta semmirekellő. Így jutunk el egy ténytől a másik személyiségének kritizálásáig. Ha ez rendszeressé válik, az egyrészt mély és helyrehozhatatlan szakadékokat képezhet két ember közt, másrészt pedig menekülésre sarkallhatja a kritizált felet.

Mindig ugyanaz a lemez

A Gottman Intézet kutatása szerint az ismétlődő párkapcsolati konfliktusok a pár életmódjának és személyiségének különbözőségeire vezethetők vissza. Néha a felek hétköznapi dolgokon vitatkoznak, de közben igazából mélyebben húzódó ellentétekből jövő feszültségüket engedik így szabadjára. "Váláshoz vezethet, ha hagyjuk elfajulni ezeket a vitákat - ha durva veszekedésbe bonyolódunk, mindenért a másikat hibáztatjuk vagy nem vagyunk hajlandóak beszélni vele" - nyilatkozta egy floridai pszichoterapeuta.

Ha a szép emlékek megfakulnak

Könnyű valakiben a hibáit látni, és a negatív dolgokra fókuszálni. De aki szeretné, ha párkapcsolata sokáig boldog lehetne, annak inkább a pozitívumokat kell néznie - érdemes visszagondolni az első randevúra, újra lejátszani az esküvői videót, elővenni a régi fotóalbumokat vagy közös Facebook-fotókat, illetve olyan közös minőségi időt együtt tölteni, melynek során közösen felelevenítik a szép emlékeket.

Miért baj, ha nincs vita?

A szakértők szerint nagy bajt jelezhet, ha a párkapcsolatban megszűnnek a viták: ez annak a jele is lehet, hogy az egyik fél már túlságosan eltávolodott érzelmileg ahhoz, hogy ez a kapcsolat érdekelje őt. Másrészt, akik nem beszélik meg a problémákat, azoknál a kommunikációval együtt a bizalom is elszáll, ezzel együtt a belső feszültség növekszik. "A másiktól való elfordulás is azt jelezheti, hogy itt a vége" - foglalta össze Antonia Hall.

Forrás: The Healthy