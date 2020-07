Ezek a szerelem jelei

Bizonyára mindenki ismeri magát annyira, hogy tudja, hogyan viselkedik, érez, mire gondol, amikor szerelmes. Azt is be kell azonban látnunk, hogy előfordulhat: bizonyos okokból kifolyólag elbizonytalanodunk, mi is történik éppen velünk - most akkor "belezúgtunk" a másikba vagy sem? Az ilyen nehéz helyzetekben jól jöhet néhány szakértő tanácsa: az Independent pszichológusokat kérdezett arról, mi utalhat szerelemre.

Ő a világ legszebb embere, akivel öröm együtt lenni

Az egyik legárulkodóbb szimbóluma annak, hogy szerelembe estünk, az, hogy nem tudjuk levenni a szemünket a partnerünkről - fogalmaz Marc Hekster. A szakember szerint ebben nincs semmi különös, elvégre "miért ne néznénk állandóan azt, akit jelenleg a világ leggyönyörűbb, legattraktívabb személyének tartunk?". Madeline Mason Roantree pedig arról beszélt, ha az utóbbi időben hajlamosak vagyunk valaki miatt hanyagolni azokat a teendőket, amelyeket addig rendszeresen végeztünk, szintén esélyes, hogy szerelmesek vagyunk. Amennyiben ugyanis jól érezzük magunkat valakivel, egyre többet és többet akarunk belőle. "Ráadásul az idő is repül, ha együtt vagyunk" - mutat rá egy újabb jelre Daria Kuss.

A szerelmünkkel szemben kissé elfogultak vagyunk, így azt sem bánjuk (legalábbis a kapcsolat elején biztosan nem), ha valami olyasmit csinál, ami nem túl tetszetős - például nem hajtja le a vécéülőkét, vagy széthagyja a ruháit a lakásban. "Gondoljunk azokra a szülőkre, akik szinte szerelmesek a kisbabájukba: nem számít, milyen piszkosak, nyűgösek, hangosak a kicsik, vég nélkül imádják őket" - magyarázza Hekster, aki úgy folytatja: ne lepődjünk meg, ha kritikai érzékünk cserben hagy, és azt hisszük, kiszemeltünk semmit nem csinál rosszul. Nem kétséges, hogy rózsaszín ködön át nézve még a zokni-szandál kombinációt is vonzónak találjuk rajta!

Több jel is árulkodhat arról, hogy szerelmesek vagyunk a másikba. Fotó: Getty Images

Boldogok vagyunk, ha csak rágondolunk

Ha szerelmesek vagyunk, erős optimizmus száll meg minket, és mindent csodálatosnak érzünk, mondja Madaline Mason Roantree. Sőt, energikusabbak is lehetünk! Ez a dopaminszint (amit egyébként boldogsághormonként emlegetnek) megemelkedésének köszönhető, ami újra és újra a magasban szárnyal, ha együtt vagyunk a partnerünkkel, vagy akár csak arra gondolunk, hogy miket csináltunk eddig, és milyen terveink vannak későbbre. A szerelem tehát kifejezetten jót tesz a mentális egészségnek, hiszen minél jobban érezzük magunkat, annál kevesebbet stresszelünk.

Azt, akibe szerelmesek vagyunk, állandóan ölelni-csókolni szeretnénk, ilyenkor a szerelemhormonnak nevezett oxitocin mennyisége megugrik. Kuss szerint ez boldogsággal tölt el minket, és erősíti a köztünk lévő köteléket. Egyfajta pozitív ördögi kör, amiből ugyan ki akarna kiszállni? Az oxitocinnak egyébként abban is oroszlánrésze van, hogy amikor szerelmesek vagyunk, mindig a másikra gondolunk, hangsúlyozza Hekster. A pszichológus úgy vélekedik, bizonyos szempontból ilyenkor egyesülünk a választottunkkal, és cseppet sem találjuk furcsának, hogy ő uralja a gondolatainkat.

Hosszú távra tervezünk?

Végül, de nem utolsósorban: ne kételkedjünk abban, hogy horogra akadtunk, ha nemcsak a saját, hanem a másik boldogsága is fontos számunkra, és azt akarjuk, hogy minél jobban érezze magát. Ez egyébként már mélyebb érzéseket sejtet, és arra utal, a kapcsolat valószínűleg még hosszú ideig működni fog.