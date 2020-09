Ezek a jelei, hogy megtaláltuk az igazit

A szerelem vak - tartja a mondás, ami arra is utal, hogy a párkapcsolatunkban sokkal inkább az érzelmek dominálnak, mint a racionális érvek. Nehéz is ezért tudományos oldalról megközelíteni, mikor működhet egy kapcsolat és mikor nem. Egy friss kutatásban mégis erre próbáltak választ adni. A Psychology Today oldalán is közzétett tanulmányban összesen 11 196 pár kapcsolatát elemezték ki. Arra jutottak, hogy a virágzó párkapcsolat egyik legfontosabb része az elkötelezettség ami sokkal többet számít, mint a bizalom, a szenvedély, a támogatás, a szeretet, vagy a szexuális együttlétek gyakorisága.

Az elkötelezettség a legfontosabb

A kutatás öt fontos tényezőt határozott meg, amely arról árulkodik, hogy a megfelelő személy mellett vagyunk. Ezek sorrendben az alábbiak:

Elköteleződés a partnerünk felé - az egyik legfontosabb kapocs két személy között az a határozott akarat, hogy a kapcsolat örökké tartson.

Megbecsülés - ha szerencsésnek érezzük magunkat amiatt, hogy megismertük a másikat és tudatosan teszünk is azért, hogy boldog legyen.

Kielégítő szexuális élet - a rendszeres és kielégítő nemi élet a harmadik legfontosabb tényező a kutatás szerint.

Pozitív visszajelzések a partnertől - az apró gesztusok, amelyekkel nap mint nap örömet okozunk a másik félnek, a kapcsolat virágzásának egyértelmű jelei.

A konfliktusok gyakorisága és kezelése - viták minden kapcsolatban vannak, a megfelelő kommunikáció viszont segíthet, hogy ne maradjon keserű érzés egyik félben sem.

A másik iránti elkötelezettség a jó párkapcsolat ismérve. Fotó: Getty Images

Ezek az eredmények összhangban vannak a korábbi kutatásokkal, amelyek szintén kimutatták, hogy az elkötelezettség, a megbecsülés és a szexuális elégedettség is rendkívül fontos része a minőségi kapcsolatnak. Az is látszott, hogy a kapcsolatba vetett hit és a másikról tett benyomások fontosabb tényezői a jó kapcsoaltnak, mint például a másik fél életkora, személyiségjegyei, esteleg a vallási meggyőződése.