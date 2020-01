Bajt okozhat az esküvő előtti összeköltözés

Azok a házaspárok, akik már az esküvő előtt összeköltöztek, ritkábban bújnak össze a házasság első évében, egyszersmind kevésbé is élvezik az együttléteket - állapította meg a közelmúltban megjelent tanulmányában a Floridai Állami Egyetem két kutatója, Emma E. Altgelt és Andrea L. Meltzer. A szakemberek négy éven keresztül követették nyomon 113 újdonsült házaspár életét. Ennek során az is kiderült, hogy azoknál a pároknál, akik a négy év alatt végig kitartottak egymás mellett, jellemzően elmúltak ezek a gondok.

Nem jó, ha sokáig húzódik a randizás

A kutatás a 20-as éveik végén járó szerelmesek szexuális együttléteinek minőségét monitorozta a házasság első négy évében, figyelembe véve több olyan tényezőt, amelyek kihatással lehetnek a szexuális életre. Így például azt, hogy a párok összeköltöztek-e már az esküvő előtt, született-e gyermekük előzőleg, illetve hogy mennyi ideig randevúztak, mielőtt ténylegesen elköteleződtek volna egymás mellett.

A korai összeköltözés később a házaséletre is kihathat. Fotó: iStock

Az így kapott adatok alapján kirajzolódott, hogy a gyermekvállalásnak nincs különösebb negatív hatása a szexuális életre a házasság első évében. Mi több, az érintett párok a negyedik évben már gyakrabban szexeltek, mint a gyermektelen házasok. Ezzel szemben a hosszas - akár egy évet is meghaladó - udvarlás már közel sem szerencsés, mivel - hasonlóan a korai összeköltözéshez - szintén ritkább és kevésbé élvezetes aktusokhoz vezet az egybekelés első éve alatt.

Vitatott eredmények

Megmentheti-e a kapcsolatot a próbaválás? Részletek itt.

Azt a Journal of Sex Research című folyóiratban megjelent tanulmány szerzői is elismerik, hogy további kutatásokra lesz szükség annak jobb megértésére, miként változik a párok szexuális kapcsolata a házasság első éveiben, illetve hogy ezek a változások hozzájárulhatnak-e valamilyen módon a párok eltávolodásához, elválásához.

Akadnak ugyanakkor, akik kifejezetten vitatják a kutatás eredményeit. Logan Levkoff New York-i szexológus a New York Postnak nyilatkozva úgy fogalmazott, "a tanulmány fájdalmasan becsapós." Hozzátette, ha valaki együtt él a partnerével a házasságot megelőzően, úgy több alkalma nyílik a szexre, és mindössze ez az oka annak, ha az esküvőt követő korai időszakban nem tapasztalható emelkedés az együttlétek gyakoriságában. "Ha nem költözünk össze a házasság előtt, akkor a házasélet lesz az első alkalom, amikor a hét minden napján, a nap 24 órájában ott leszünk egymásnak, ami lehetőséget ad a szexre is. Mindez pedig az újdonság erejével fog hatni" - mutatott rá a szakértő.

"Ha hosszabb ideje vagyunk együtt valakivel - és ez egyáltalán nem rossz dolog -, nem lehet mesterkélten fenntartani egy friss kapcsolat újszerű élményét. Változhat a párkapcsolat idővel, ha hosszabb távon is együtt maradunk? Abszolút. Ez azonban nem azt jelenti, hogy ne kapcsolódhatnánk és nyúlhatnánk vissza akár a kezdeti fellángoláshoz" - hangsúlyozta Levkoff.

Forrás: insider.com; nypost.com