A szakítást is el kell gyászolni

Természetes, ha a kapcsolat véget érése szomorúsággal tölt el minket, a veszteség miatt érzettfájdalompedig akár testi tünetekben - például gyakori fejfájás vagy enyhe mellkasi nyomás formájában - is megnyilvánulhat. Azt talán mondanunk sem kell, hogy a továbblépéshez mindenkinek időre van szüksége, azt azonban kevesen tudják, hogy a szakítás feldolgozása során tulajdonképpen egy gyászfolyamat játszódik le. A Women's Health online magazin tanácsadója, Dr. Chloe Carmichael párterapeuta szerint például általánosan elmondható, hogy legalább 90 napig, de bizonyos esetekben akár évekig is eltarthat a nehéz időszak.

Ezért nehéz a szakítás

A szakítás jellemzően akkor okozza a legnagyobb törést bennünk, ha váratlanul ér minket, komoly jövőbeli terveink voltak közösen, illetve ha együtt is éltünk volt párunkkal. Ilyenkor reményvesztettnek, magányosnak, üresnek érezhetjük magunkat. A lelki okok mellett azonban egyéb magyarázata is van annak, hogy miért vagyunk magunk alatt, amikor véget ér egy kapcsolat. A WebMD szakítás utáni depresszióról szóló egyik cikke például azt írta: a szerelem hasonlóan hat az agyra, mint a drog, ugyanis olyan vegyi anyagokat szabadít fel, amely hozzájárul ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. A szakítás után azonban ezen anyagok szintje jelentősen lecsökken, szorongást és fáradtságot hagyva maguk után. Az érzelmi stressz hatására ráadásul stresszhormonok is megrohamoznak minket. A kapcsolat véget érése befolyásolja továbbá azt is, hogyan definiáljuk magunkat. Ha hosszú ideig valaki párjaként gondoltunk magunkra, akkor nyugtalanná tesz minket, ha új énképet kell kialakítanunk.

Az, hogy mennyi időbe telik, mire túltesszük magunkat a veszteségen, egyénenként változik.

5 szakaszos hullámvasút

"A gyászra gondolva gyakran családtagunk vagy közeli szerettünk elvesztése, elhalálozása jut eszünkbe. A gyászolás folyamata azonban nem csak az említett esetben kezdődhet meg, hanem bármely olyan helyzetben, amely megváltoztatja a világról vagy önmagunkról alkotott képünket valamilyen veszteség során. Gyászt így megélhetünk akár egy sikertelen vizsga, költözés, egy barátság vagy párkapcsolat véget érésével is" - ezt már a lelki egészséggel és a hangulatzavarokkal kapcsolatos edukációval foglalkozó Mélylevegő Projekt írta egyik posztjában. Mint kiemelték, nagyon fontos, hogy az ilyenkor feltörő érzelmeinket megéljük, még akkor is, ha azok fájdalommal járnak. Az elfojtással ugyanis elnyújtjuk, vagy akár meg is akadályozhatjuk a feldolgozási és gyógyulási folyamatot.

A Kübler-Ross-féle modell szerint a gyász 5 szakaszból áll: a tagadásból, a dühből, az alkudozásból, a depresszióból és az elfogadásból. Ezek a szakaszok azonban nem minden esetben követik szigorúan egymást, és előfordulhat, hogy egyes fázisok megismétlődnek a folyamat során. Ez azért lehetséges, mert a lélek gyógyulása nem feltétlenül egy egyenes vonalat követő folyamat, sokkal inkább egy hullámvasúthoz hasonlítható.

1. szakasz: A tagadás a psziché egyik önvédelmi mechanizmusa, amelynek lényege, hogy megvédje magát a túlzott érzelmi terheléstől. Ide tartozik például, ha tagadjuk a szakítás tényét, és egyszerű veszekedésnek könyveljük el magunkban, vagy amikor nem ismerjük el a kapcsolatban előfordult hűtlenséget, durvaságot vagy erőszakos bánásmódot.

2. szakasz: A tagadást általában a düh, illetve a tehetetlenség érzésének intenzív megélése követi. Ilyenkor jellemzően hibáztatunk valakit a történtekért - gyakran önmagunkat. De ide sorolható az is, ha azt gondoljuk, volt párunkat az ismerősei vitték rossz útra, és ennek "köszönhetjük" a szakítást.

3. szakasz: Az alkudozás a tagadás kifinomultabb formája, de ugyanúgy védelmi funkciója van. Ide tartozik, amikor könyörgünk a kapcsolat folytatásáért, vagy erőltetjük, hogy maradjunk barátok a fájdalom és/vagy a vonzalom ellenére is.

4. szakasz: A depressziós fejezet jellemzően akkor következik, amikor belátjuk, hogy az előző 3 módszer nem volt eléggé hatékonyak ahhoz, hogy megóvjanak minket a gyász elkerülhetetlenül fájdalmas részétől. A lelki kínok akár fizikai panaszok formájában is megnyilvánulhatnak. Gyakran ránk törhetnek síró- és gyomorgörcsök, felborulhatnak az étkezési és az alvási szokásaink, a családtól és a barátoktól pedig elzárkózunk.

5. szakasz: Az elfogadás a gyászfolyamat vége (és célja). A szomorúság ugyan még jelen lehet ebben a szakaszban, de már kezd visszatérni az életöröm és az életkedv is. Akkor mondhatjuk el magunkról, hogy eljutottunk idáig, ha elfogadtuk, hogy a szakítás megtörtént és végleges, képesek vagyunk reálisan megkülönböztetni a jó és a rossz emlékeket, illetve logikus és reális elvárásokat és célokat tudunk megfogalmazni a jövőbeli kapcsolatainkat érintően.

Legyünk türelmesek önmagunkkal!

A Mélylevegő Projekt idézi Orvos-Tóth Noémi klinikai szakpszichológust, aki szerint a gyász nem múlik el, csak körbenövi az élet. "Lesz béke és elengedés, de a gyász marad, nem csökken. Az élet nő meg körülötte." A posztban emellett olyan tanácsokat is megfogalmaztak, amelyek valamelyest megkönnyíthetik a szakítást követő időszakot. Az egyik legfontosabb, hogy legyünk türelmesek önmagunkkal, és adjunk magunknak kellő időt a veszteség feldolgozásához. Ez nem tesz minket gyengévé!

Lényeges még, hogy legyen olyan biztonságos közegünk, ahol ki tudjuk fejezni az érzéseinket. Mondjuk el barátainknak vagy pszichológusunknak, hogy aktuálisan milyen belső vívódásokon megyünk keresztül - de akár a naplónkba is leírhatjuk. Elengedhetetlen továbbá, hogy tudatosítsuk magunkban: egy ilyen veszteség után teljesen normális a gyászolás, még ha hosszabb időt is vesz igénybe, mint a környezetünk szerint "kellene". Minden gyászfolyamat egyedi és természetes. Végül azt se feledjük, hogy mielőtt egy új kapcsolatba lépnénk, meg kell bizonyosodnunk róla, hogy már sikeresen túlléptünk az előzőn. Ne pótlékot keressünk, mert az nem könnyíti meg a dolgunkat. A teljes feldolgozás időtartama egyénenként nagyon eltérő lehet, ne siettessük magunkat!