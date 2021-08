A járvány alatt így kezeljük a konfliktusokat

Az elmúlt másfél év különösen sok stresszel járt világszerte minden ember számára, ezek a feszültségek pedig a magánéletünket is mérgezhették. Habár egy párkapcsolat úgy is lehet egészséges és működőképes, hogyha a felek másképp vélekednek bizonyos dolgokról, a járvánnyal kapcsolatos véleménykülönbségek komoly indulatokat is szíthatnak, pláne a gyorsabban és hatékonyabban terjedő delta variáns miatt. Mi van, ha az egyik fél már a harmadik oltásért jelentkezik, de a másik hallani sem akar még az elsőről sem? Vagy ha egy barát esküvőjére az egyik elutazna, míg a másik a sarki boltba is fél lemenni? A Psychology Today ezeknek a konfliktusoknak a kezeléséhez ad néhány tanácsot.

Mérjük fel a kockázatokat

Sok cikket olvashatunk az interneten arról, hogyan kell felelősségteljesen viselkedni a járvány alatt, és ezek némelyike akár egymásnak ellentmondásos információkat is tartalmazhat. Az egyik legfontosabb lépés az, hogy a hiteles forrásból származó ismereteink tudatában felmérjük, mekkora kockázatot jelenthet például egy közös utazás, és milyen módon lehetne azt biztonságosabbá tenni. Feltételnül el kell látogatnunk például egy tömött koncertre egy olyan városba, ahol magas lehet a fertőzöttek száma? Törekedjünk a kompromisszumos megoldásokra, amellyel minimalizálhatjuk a fertőződés veszélyét, főleg ha az egyik fél még nem kapta meg a védettséget biztosító oltását.

Érdemes viszont azt is átgondolni, nem túlzott-e az óvatosságunk mértéke? Ha ugyanis teljesen elzárkózunk a világ elől és nem vagyunk hajlandóak a legalapvetőbb dolgokat sem személyesen elintézni, az bennünk is csak növeli a szorongást, amit a környezetünkre, főként a velünk élő párkapcsolatunkra is átragaszthatunk. Törekedjünk arra, hogy lehetőségeink szerint mindent megtegyünk azért, hogy elkerüljük a vírust, de az óvintézkedéseket is próbáljuk az ésszerűség határain belül tartani.

A koronavírus-járvány nemcsak az egészségünket, de a magánéletünket is veszélyeztetheti.

Fotó: Getty Images

Legyünk empatikusak

Még ha úgy is látjuk, hogy a párunk teljesen ésszerűtlen döntéseket hoz - legyen szó akár a vakcinák teljes elutasításáról, vagy épp ellenkezőleg, a bezárkózásról és az élelmiszerek otthoni felhalmozásáról - legyünk egy kicsit empatikusabbak. Próbáljuk például az ő szemszögéből látni a helyzetet, megérteni azt, hogy miért táplál félelmeket bizonyos dolgok iránt? Előfordulhat, hogy korábban is küzdött szorongással, és a koronavírus generálta helyzet pedig csak elmélyítette azt. Vagy az is lehet, hogy egy erősen extrovertált személyről van szó, aki sokkal jobban szenved a közösség hiányától, mint azt gondolnánk.

Akármi is áll a szorongások és a sarkos vélemények hátterében, fontos, hogy beszéljünk róla és próbáljuk azt megérteni. Ha erőszakosan próbáljuk ráerőltetni a nézeteinket a párunkra, azzal csak még távolabb taszíthatjuk őt magunktól.

Keressük a kompromisszumokat

Vizsgáljuk meg, hogy van-e olyan kompromisszumos megoldás, amit midkét fél jó szívvel el tud fogadni. Ha az egyik fél például kimozdulna és szeretne egy étteremben vacsorázni, a másik viszont retteg a zárt helyektől és a tömegtől, jó ötlet lehet egy közös piknik kint a természetben. A legtöbb programnak van efféle "járványbiztosabb" alternatívája, gyűjtsük ezeket össze és beszéljük meg a párunkkal, hogy neki mihez lenne kedve.

Vegyük észre a mélyebb problémákat

Egyáltalán nem biztos, hogy a járvány alatti veszekedések hátterében csak és kizárólag a koronavírus miatti szorongás áll. A hétköznapok során hajlamosak vagyunk a szőnyeg alá söpörni számos olyan ártatlannak tűnő problémát, amely könnyen kezelhetetlenné dagadhat, amennyiben nem beszélnek róla. Lehet, hogy a járvány okozta nehézségek csak a szikrát szolgáltatták ehhez a lobbanékony vegyülethez, amely a párok között alakult ki az együtt töltött időszakban. Próbáljuk ezt is megbeszélni a párunkkal, és ha szükséges, ne féljünk igénybe venni szakember segítségét!