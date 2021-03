A boldog párok négy irigylésre méltó szokása

Négy olyan - kutatási eredményeken alapuló -, nem teljesíthetetlen tanácsot gyűjtöttünk össze, amelyek segíthetnek abban, hogy még jobbá tegyük a párkapcsolatunkat.

Él a fejünkben egy kép párunkról. Jelentéseket társítunk az eseményekhez, szavakat a gesztusokhoz. Ezek a jelentések egy szimbolikus világot alkotnak a fejünkben, amit partnerünk nem is ismer. A konfliktusok gyakran abból adódnak, hogy kapcsolat fontos része, hogy az elképzelt tulajdonságok találkozzanak a valódiakkal. Sokunknak nehéz kifejezni az érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, ezért gyakran azt mutatjuk, amit partnerük látni szeretne, ezzel csalódást okozva neki. Minél többet tudunk kedvesünk belső világáról, annál több közös álmot tudunk valóra váltani. A boldogság kulcsa, hogyForrás: psychologytoday.com

Sokan úgy határozzák meg egy kapcsolatban a hatalmukat, hogy befolyással vannak a másikra. De lehet ezt a fajta befolyást egyensúlyban tartani. A boldog párkapcsolatokban ezeket a befolyásokat elfogadják. Más szóval, ha gyakran mondja, hogy "igen" - és teljesítjük is a kérést, akkor bár partnerünk befolyásolt minket, mégis a végeredmény mindkettőnk számára pozitív lesz.

Egy veszekedés utáni kibékülésnél ez valószínűleg meg szokott történni. De kutatások azt mutatják, hogy, ezzel esetlegesen megelőzve a konfliktusokat. Csodálatunkat kifejezhetjük néhány váratlan szöveges üzenetben, apró szívességben, egy kedves, a hűtő ajtaján hagyott üzenetben. Ha a párunk stresszes, ingerlékeny, akkor ezek az apróságok. Jó ötlet az is, ha megfogalmazzuk, mit méltányolunk a másikban és ezt ki is fejezzük.Elfoglaltabbak vagyunk, mint valaha, minden pillanatban résen kell lennünk. Az elme számtalan információt tárol, de érdemes egy kis részét arra "befogni", hogy partnerünkkel kapcsolatos információkat tároljunk benne. Itt olyan egyszerű dolgokra kell gondolni, mint példáulVagy egyszerűen kérdezzük meg kedvesünket arról, hogy éppen mit gondol, mit érez, a válaszokat, pedig jegyezzük meg.

A kutatót több ezer tanulmányban, kutatásban foglalkoztak a párkapcsolatokkal és azzal, hogy azok mitől működnek. A psychologytoday.com most a legjobbakat válogatta ki - nézzük, hogyan lehetünk még boldogabbak a párkapcsolatunkban.

Tisztelt Doktornő! 8 éve vagyok párkapcsolatban a barátnőmmel, mind a kettőnknek első szerelem/párkapcsolat. Sajnos a barátnőmnél elmúlt a szerelem, és a szex nála nem működik szerelem nélkül. Nálam minden rendesen működik 8 év után is, ugyanúgy kívánom és szeretem. Ő mondta is, hogy lehet élete hibáját követi el azzal, ha külön válunk, de szeretne mással is tapasztalatot szerezni. Szerinte, ha kicsit külön mennénk egymástól, akkor lehet, hogy évek múlva jobban működne minden közösen. Én nem szeretnék mással lenni, és azon vagyok, hogy valami kiutat találjak belőle. Valahogy újra belém kellene, hogy szeressen és akkor megoldódna a problémám. Van remény, hogy újra fellángoljon a szerelem?

Kedves Kérdező! Ezt nagyon nehéz megmondani, erre valószínű, hogy még a barátnője sem tudja a választ. Azt kell mondjam, hogy természetes az, ha a barátnője másokkal is szeretne tapasztalatokat szerezni. Ha most meggátolja ebben és val...