7 tudományos tény a szakításról

Sokszor hallhatjuk egy szakítás után ezt az amúgy lelkesítőnek szánt mondatot, de lehet, de ez nem teljesen van így. "Néhány ember nagyon jól tud szakítani, néhány nem, utóbbiaknak egyszerűen nehezebben megy, hogy túllépjenek egy kapcsolaton" - magyarázza Dr. Brian Boutwell kriminológus, aki egy a szakításról szóló tanulmány társszerzője. A szakítás után kialakult érzelmi viharokra tudományos magyarázatok is vannak. Most néhány gyakori esetet idézünk, és megpróbálunk rávilágítani a mögöttük rejlő tudományos okokra.

Megjósolható a kapcsolat vége A katasztrófaelméleteknél használt matematikai modellek képesek előrejelezni egy házasság tartósságát. A kutatók négy elemet diagnosztizáltak, amely a kapcsolat felbomlását jelzi előre, sőt még - a minden kapcsolatban természetesen előforduló - viták esetében is megkülönböztettek egy kritikus szempontot.

A nők az érzelmi hűtlenség miatt szakítanak

A kegyetlenséget senki nem tolerálja

A pénz véget vet mindennek

Ha folyton a volt kedvesére gondol, az segíthet túljutni rajta

A közösségi média rosszat tesz a kapcsolatnak

A férfiaknál ez a természetük része. A Saint Louis University kutatása szerint a férfiak gyakorlatilag arra vannak programozva, hogy szakítsanak azzal, aki megcsalta őket. "A szexuális hűtlenség közvetlen veszélyt jelent a genetikai állomány továbbörökítésére" - magyarázza Dr. Boutwell. "Vagyis megvan az esély arra, hogy a férfi más gyerekét neveli fel, ezáltal nem viszi tovább a saját génjeit."Ellentétben a férfiakkal, a nők esetében nincs kétség afelől, hogy a gyerek a sajátjuk. Dr. Boutwell szerint "ha egy férfi később nem hajlandó gondoskodni az utódairól - mert beleszeretett egy másik nőbe - akkor a nő keres egy másik párt"., de az érzelmi hűtlenség sokkal nagyobb kárt tesz a kapcsolatban. Hiszen így nagyobb az esély, hogy a férfi elhagyja a családját egy másik nőért.Biológiai oka is van annak, hogy "bunkók" gyakran egyedülállók. "Egy kiszámíthatatlan, kegyetlen, erőszakos partner nem valószínű, hogy biztonságot tud nyújtani kedvesének, gyerekének." Tudósok bebizonyították, hogy az erőszakos embereknek kevésbé valószínű, hogy gyereke születik, mert ritkában találnak szexuális partnert.A Family Relations szaklap szerint a financiális kérdéseken való veszekedés gyakran vezet váláshoz, félreállítva a szexet vagy a gyerekeket. Ez független egyébként a vagyoni helyzettől. Bármekkora vagyonon is veszekednek a felek, maga a harc ténye számít.Minden alkalommal, amikor végiggondolja valaki, hogyan ment tönkre a kapcsolata, az segíthet abban, hogy felgyorsítsa az érzelmek helyreállását. A Social Psychological & Personality Science szaklapban publikált tanulmány szerint, akik sokat rágódtak volt párjukon, azok érzelmileg sokkal erősebb egyedülállókká váltak.A túl sok facebookozás károsítja a kapcsolatot: a Cyberpsychology - Behavior & Social Networking című tanulmány szerint, köze van a szexuális és érzelmi megcsaláshoz, a szakításhoz, a váláshoz. A University of Missouri-Columbia kutatói szerint, a Twitternek ugyan ez a hatása. Az lehet az oka, hogy könnyebb felvenni a kapcsolatot a régi szerelmekkel, új emberekkel.