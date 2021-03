Női vezetők, akikre érdemes figyelni a járvány alatt

Az alapvetés, miszerint a nőknek a férfiak elvárásaihoz kell adaptálódniuk a maszkulin környezetben ahhoz, hogy feljebb tudjanak kerülni a ranglétrán, már régen nem fedi a valóságot. Az adaptálódás alapvetően szükséges, de csak olyan mértékben, ahogyan az az élet többi területén is elvárt. Ahhoz, hogy a nők olyan sikeresek és bátrak lehessenek, mint a hollywoodi filmipart meghódító amazonok, meg kell találniuk és ki kell bontakoztatniuk a bennük rejlő különlegességet. Ehhez pedig nem is kell messzire menniük: Magyarországon sok olyan sikeres női vezető dolgozik a szektorok mindegyikében, akik a pandémia idején is kimagasló eredményeket értek el. A vírus okozta új-normálisban a technológia, amely eddig is szerves részét képezte életünknek, szinte hősként robbant be.

Felső sor (balról jobbra): Lipták Tímea, Pácsonyi Daniella, Sipos Katalin. Alsó kép: bal oldalon Pancsovay Zita, jobb oldalon Serfőző Márta.

A munka és a magánélet egyensúlya

Lipták Tímea, a Centrál Médiacsoport Zrt. magazinüzletág-igazgatója elmondta, hogy legnehezebb kihívásának azt érzi, hogy a folytonos változásokra gyors reakcióval tudjanak szolgálni. "Az otthoni munkavégzés miatt szinte teljesen összefonódott a munka és a magánélet ideje és színtere. Arra törekszünk, hogy létrejöjjön a kettő közötti egyensúly egy olyan új formája, amely elégedettséggel tölt el minket. A technológia használata nagyon megkönnyíti a kapcsolattartást, segíti a kommunikációt, egymás megértését."

Éppen ezért, Tímea 2021-re kitűzött célja nem más, mint hogy "női olvasóink számára olyan tartalmat készítsünk, ami hiteles képet ad a világról, megerősíti őket önbizalmukban és arra ösztönözi őket, hogy vállalják a kihívásokat". Ezt megerősítve Pácsonyi Daniella, a Central Médiacsoport Zrt. digitális nőiportfólió-igazgatója és az nlc.hu főszerkesztője hozzátette: "Amikor pont egy éve home office-ba vonultak a szerkesztőségek, volt egy forradalmi hevület és tettvágy az emberekben, azt éreztük, hogy a nők segítői vagyunk, és újságírók lévén mi releváns tartalmakkal tudjuk támogatni őket leginkább. Az első két hónapban a nappalok és az esték összefolytak, mindig gép előtt ültünk, soha olyan magas látogatottságot nem értünk el, mint akkoriban, és 2021-ben is felelősségünknek érezzük, hogy egy ilyen kemény 2020-as év után hogyan és mit kommunikálunk a nőknek."

Egészséges ebéd az egészségügyi dolgozóknak

Pancsovay Zita az Etesd nonprofit közhasznú szervezet ügyvezető igazgatója; a szervezet célja, hogy pozitív társadalmi hatásokat, változásokat érjen el különböző gasztroélmény-alapú projektjeivel. Aktuális projektjükben a túlterhelt, a betegség ellen fáradhatatlanul küzdő, a kórházakban, mentőszolgálatoknál helytálló egészségügyi dolgozók támogatását tűzték ki célul, akik számára naponta biztosítanak egészséges ebédeket.

"Az Etesd társadalmi vállalkozás, amely a gasztronómiával gyakorol pozitív hatást a közösségre, saját projektjeivel, a fiatalok edukációjával hozzá kíván járulni a körforgásos gazdaság megteremtéséhez, a 3R (reduce, reuse and recycle) filozófiájának széleskörű alkalmazásához. Az emberek felelősségtudatát a fenntarthatóság témaköre mentén szeretnénk kiaknázni, csökkentve a pazarlást, ugyanakkor előtérbe helyezve a tudatos tervezést mind a háztartásokban, mind a vendéglátóiparban. Célul tűztük ki, hogy gasztroalapú projektjeinkkel a társadalom különböző, nehéz helyzetbe került csoportjait segítsük. Mivel a koronavírusos megbetegedések száma egyre nő, és egyre több embernek van szüksége kórházi kezelésre, szükségét érezzük, hogy a túlterhelt egészségügyi rendszer dolgozói felé kimutassuk szolidaritásunkat és mindennapjaikba egy kis örömöt csempésszünk a naponta rendszeresen küldött egészséges ételekkel. Az elmúlt év során nem csupán önálló vállalkozásként sikerült felépítenünk az Etesd nonprofit közhasznú szervezetet, hanem azonos szemléletű, felelősségtudatú partnerek, szponzorok és beszállítókból álló együttműködő hálózatát is létrehoztuk, így együtt támogatjuk a jelenleg nehéz helyzetben lévőket" - mondta el Pancsovay Zita, aki úgy véli, hogy magánszemélyek és vállalatok egyaránt szívesen kommunikálnak a különböző platformokon, ráadásul a videóhívásoknak köszönhetően a személyes kapcsolatok bensőségesebb formája is megmaradhat.

Bezártak az éttermek, hát főzni kezdtek a dokikra A koronavírus tavaszi megjelenése óta már több mint 60 ezer adag étellel támogatta az egészségügyben dolgozókat és a járvány miatt bajba került embereket az Etesd a dokit! csapata. A jótékonysági kezdeményezés megvalósítóival beszélgettünk. Az interjút ide kattintva olvashatja.

"A Viber jóvoltából egy közel 40000 tagot számláló Viber-közösséget is fel tudtunk építeni. Ezt a nagy horderejű platformot frissítések, fotók és rövid videók megosztására használjuk, hogy közösségünk bepillantást nyerjen mindennapi munkánkba, és részvevői legyenek ezáltal mindennapjainknak. Számunkra a Community egy kibővített Etesd család!" - magyarázta Pancsovay Zita.

"Egy lépéssel még zöldebbek lettünk"

Sipos Katalin, a WWF igazgatója szerint egy olyan csapatban, mint amilyen a WWF, ahol jól képzett, kreatív és misszióvezérelt emberek dolgoznak együtt, a személyes beszélgetések, az ebéd közben kialakuló spontán ötletelések és a közös gondolkozás kritikus fontosságú - ennek megszűnése pedig a valaha volt egyik legnehezebb feladvány számukra. "A techmegoldások használata és az online kommunikáció nagyságrendekkel fontosabbak lettek nálunk, mint a járványt megelőző időszakban. Míg korábban átlagosan heti 2-3 egyeztetés zajlott az online térben, ez most időnként naponta 3-4 alkalom. Biztos vagyok benne, hogy ezeknek a megoldásoknak az alkalmazása jóval magasabb szinten marad majd a pandémia után, mint előtte. A távmunka kibővült lehetőségei, az idő- és utazáskímélő online egyeztetések, a bővülő online kommunikációs eszköztár nemcsak a kollégáink életének és munkájának könnyebb megszervezését segítik, hanem a környezetvédelemre való figyelemfelhívásban is új lehetőségeket teremtenek. Bár még nem tudjuk pontosan, hogy hogyan alakult a karbonlábnyomunk a megváltozott munkarend miatt, de az biztos, hogy egy lépéssel még zöldebbek lettünk, és ezt szeretnénk is megőrizni" - így Sipos Katalin.

A WWF igazgatója elmondta, a szakmai célkitűzéseik, az erdők, a folyók, a nagyragadozó fajok és a klíma védelme semmivel sem lett kevésbé fontos a pandémia árnyékában - sőt! Sokan talán a lezárás hónapjaiban érezték meg először, hogy mit jelent az életünk minősége szempontjából egy városi park, egy közeli erdő vagy épp a Duna-part. Munkásságukat a rendezvények és a szakmai fórumok kivételével töretlenül folytatják, azonban céljaik között szerepel, a virtuális térben való aktívabb részvétel. "A többi között a Viber is egy ilyen platform: a mobilalkalmazás révén egy új célcsoportot érünk el, akiket korábban a nagyragadozókat főszerepbe helyező, most pedig az ÖkoPanda matricacsomagunkon keresztül, illetve a WWF Magyarország Viber-közösségében buzdítunk a természetvédelemre és a fenntartható életmódra" - mesélt a részletekről Sipos Katalin.

A legfontosabb üzenet tehát, hogy bár lehet, hogy minden sikeres férfi mögött áll egy erős nő, azonban nem szabad megfeledkeznünk róla, a hölgyek bátrak, erősek és nem utolsósorban önállóak - álljanak a munkahelyi vagy társadalmi ranglétra bármely fokán. Ünnepeljük őket most és az év minden napján!