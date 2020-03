Nemcsak a nők küzdenek ezzel a problémával

A Hearst Magazines és az Open Mind Strategy nevű marketingcég március elején megjelent kutatása a férfiak és a nők különböző életszakaszokban kitűzött céljait vizsgálta. Az eredmények összegzése után a szakértők arra jutottak, hogy a fiatalabb férfiak (az X-, a Y- és a Z-generáció tagjai) leginkább a munka-magánélet egyensúlyt szeretnék elérni, illetve megőrizni. Arról már sokszor, sok helyen esett szó, hogy ez a nők számára nem könnyű, de ez a riport rávilágít, hogy a férfiak közül is sokan küzdenek ezzel - különösen az apák.

A férfiaknak is nehéz megtalálni az egyensúlyt a munka és a magánélet között.

Fotó: Getty Images

Megváltozott az apák helyzete

Az apák ezért fontosak - olvassa el korábbi cikkünket!

Manapság a legtöbb családban már nem úgy van, mint 20-30 éve, amikor az apák reggeltől délutánig dolgoztak, majd hazamentek, és míg a feleségük vacsorát főzött, ők a tévé előtt ücsörögtek, vagy legfeljebb fociztak egy kicsit az udvarok a gyerekekkel. A világ megváltozott: a nők ugyanúgy kenyérkeresőkké léptek elő, mint a férfiak, az otthoni feladatok ellátása pedig csapatmunka lett. A nők többsége el is várja a párjától, hogy besegítsen otthon, de mint arra a Men's Health magazin amerikai kiadásának főszerkesztője, Richard Dorment is felhívta a figyelmet, a férfiak is úgy érzik, ezt kell tenniük. "Nincs más választásunk. A legtöbben olyan háztartásban élünk, ahol két ember dolgozik két fizetésért. Olyan opciónk nincs is, hogy ne segítsünk be, ne vegyünk részt a családunk életében" - mondta.

Ez senkinek sem könnyű, hiszen mind a nők, mind a férfiak rengeteget dolgoznak a munkahelyükön, nagy a nyomás, folyamatosak az elvárások. Ehhez jönnek még a magánéleti dolgok: a gyereknevelés, a házimunka, a hobbi és a barátokkal szervezett találkozók. A nőkkel ellentétben viszont a férfiak sokszor még mindig nem érzik kényelmesnek, ha valamiért nyíltan előtérbe kell helyezniük a családjukat. Egy nemrég megjelent tanulmány szerint az apák többsége még mindig több családi és iskolai rendezvényről marad le a hivatása miatt. Emellett sok apuka nem mondja el nyíltan a kollégáinak, ha egyszer-egyszer családi ügy miatt kell előbb letennie a munkát: 59 százalékuk inkább kisurran az irodából, mint hogy elmondja, mi a helyzet, szemben az anyák 42 százalékával.

Felértékelődött a közös idő

A mai fiatal apák többsége már nemcsak gyereket szeretne tudatosan - akit várnak, készülnek az érkezésére -, hanem a gondozásában, nevelésében is ki akarják venni a részüket, valamint a közös szabadidő is nagyon fontos szerepet kap az életükben.

Egy, a New York Postnak nyilatkozó apuka, Dan Quigley például azt mondja, igyekszik minél tudatosabban beosztani a munkaidejét, hogy minden nap otthon tudjon reggelizni és hazaérjen fürdetésre. Munkába menet és hazafelé pedig meditál, hogy mind a hivatásában, mind otthon teljesen ott tudjon lenni fejben. Ő úgy érzi, dolgoznia kell azon, hogy a fiával is minőségi időt tudjon tölteni, ami nap mint nap komoly szervezési feladatok elé állítja.

Egy másik apuka, Teddy Levarda viszont úgy döntött, otthagyja jól jövedelmező állását a pénzügyi szektorban, és ő marad otthon féléves kislányukkal, így pszichológusként dolgozó felesége visszament dolgozni. "A főnökeim gyakorlatilag kimaradtak a gyerekeik életéből. Aztán amikor a főiskolás srácaik néha bejöttek az irodába, szomorú volt látni, hogy úgy beszélgetnek, mint akik alig ismerik egymást" - mondta. Ezért ő már a lánya születése előtt eldöntötte, hogy nem így akar gyereket nevelni. "Még dolgozom azon, hogy megtaláljam a megfelelő egyensúlyt... és igen, így is jelen van a nyomás és a stressz az életemben, de az egészet könnyebbé teszi az a tudat, hogy így nem maradok ki semmiből a családomat illetően" - magyarázta.

Forrás: nypost.com