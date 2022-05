Sokan a home office miatt váltanak munkahelyet

A távmunkára irányuló dolgozói igény a járványhelyzet óta jóval erőteljesebben jelen van, ezért azok a vállalatok, akik ezt biztosítják, versenyelőnyt élvezhetnek a munkaerőpiacon. Ennek ellenére ezt a lehetőséget az álláshirdetésekben még mindig kevesen jelenítik meg – mutatott rá közleményében a Profession.hu. Az álláshirdetési portál tavaly év végén 1500 munkavállaló és 200 munkáltató bevonásával készített kutatást a munkahelyváltás motivációiról.

Egyre nagyobb az igény a home office iránt. Fotó: Getty Images

A portálon feladott hirdetéseknél ugyan általában nem tüntetik fel a home office lehetőségét, azonban 2020-hoz képest 2021-ben megháromszorozódott azoknak a hirdetéseknek a száma, amelyekben említették ezt az opciót.

Jellemzően azon az öt területen említik leggyakrabban az álláshirdetésekben a home office-t, ahol nagyobb kihívást jelent a nyitott pozíciók betöltése. Ezek a következők: HR (azon belül is a toborzás), IT (leginkább a programozás), pénzügy és könyvelés, értékesítés és kereskedelem, marketing.

Elvárás és előny

A közlemény idézte Simon-Göröcs Lilit, a Profession.hu HR-igazgatóját, aki elmondta: az említett szektorokban többnyire nem juttatási elemnek számít a home office, sokkal inkább egy markáns munkavállalói elvárást teljesítenek vele.

Simon-Göröcs szerint valószínűsíthető, hogy hosszabb távon is megmarad ez a tendencia, hiszen a pandémia előtt is érezhetőek voltak hasonló igények és törekvések, amelyeket felerősített a járványhelyzet. Az irodacentrikus munkavégzés elhagyása azonban nemcsak a munkavállalók részéről elvárás, hanem a munkaadóknak is jelentős előnyük származhat belőle. Az adott cég kultúráján múlik, hogy végül a teljes home office vagy a hibrid munkavégzés felé hajlanak, egyelőre az utóbbi fordul elő gyakrabban - tette hozzá a szakember.