Koronavírus: fokozatosan újraindulnak a gyárak

A koronavírus okozta helyzet miatt leállt autóipar fokozatosan próbál visszaállni a termelésre. A győri Audinál például már részlegesen újraindult a munka a motorgyárban, egy összeszerelő soron. A terv szerint a termelést lépcsőzetesen futtatják majd fel. A járműgyárban azonban ezen a héten még nem dolgoznak.

Egyre több gyár indul újra

A termelést újraindító cégek sorába a Bridgeston is beállt. A nemzetközi gumiabroncsgyártó folyamatosan újraindítja gyárait az EMIA - vagyis az Európát, Oroszországot, Közel-Keletet, Indiát és Afrikát lefedő - régióban. A cég tatabányai gyára a koronavírus-járvány hatására egy rövid időszakban csökkentett kapacitással üzemelt, az újraindítási tervek azonban tükrözik a keresleti trendeket. A vállalat egyébként számos munka-egészségügyi óvintézkedést hozott gyáraiban.

Kéz- és felületfertőtlenítő termékek gyártásába kezdett a MOL. Fotó: MOL

A Magyar Suzuki Zrt. egyelőre csak annyit közölt, hogy minden korábbinál összetettebb egészségügyi-biztonsági intézkedéseket vezetett be, így az esztergomi gyára készen áll a termelés újraindítására. A vállalat folyamatosan elemzi a piacokat és a kormányzati intézkedéseket, amelyek tükrében hetente felülvizsgálja az indulás időpontját, amely jelenleg várhatóan 2020. április 27-e. Az Opel Szentgotthárd szintén azt jelezte, a koronavírus okozta helyzet miatt szigorított egészségvédelmi intézkedések bevezetését követően készen áll a termelés újraindítására. Az újraindulás időpontja azonban függ az autópiaci helyzet alakulásától és az esetleges további korlátozó intézkedésektől.

Néhány gyár már teljes kapacitással működik

Eközben egy másik nemzetközi vállalat, a Procter and Gamble (P&G) arról számolt be, hogy két magyarországi gyára - Csömörön és Gyöngyösön - már most is teljes kapacitással működik. Ezt az tett lehetővé, hogy számos intézkedést hoztak a koronavírus-fertőzés megakadályozására. A cég közlése szerint a Magyarországon is gyártott termékeik alapvető szükségleteket elégítenek ki, így keresletük ebben az időszakban sem csökkent. A két gyár a Hyginett Magyar-Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. keretében üzemel.

Új termékeket és szolgáltatások

A koronavírus-járvány a MOL-t arra késztette, hogy fertőtlenítők gyártásba kezdjen. Az új termékek egyik első felhasználója a Volánbusz. Az első szállítmánnyal 5000 liter MOL Hygi Fluid kézfertőtlenítő és 5000 liter MOL Hygi Flow Rapid felületfertőtlenítő folyadék érkezett a közlekedési vállalathoz. A Volánbusz nagy erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy óvja utasai és autóbusz-vezetői egészségét - hangsúlyozták a közleményben.

Azonban tovább bővült a videó banki alkalmazása is Magyarországon. Keddtől ugyanis a Takarékbank személyes ügyintézést igénylő lakossági ügyfelei okostelefonjuk, laptopjuk, tabletjük vagy asztali számítógépük segítségével élő videókapcsolaton keresztül intézhetik ügyeiket a koronavírus-járvány idején. Az így intézhető ügyek körébe tartoznak egyebek mellett a hitelekhez, bankkártyájukhoz, bankszámlájukhoz vagy a lekötésekhez kapcsolódó ügyletek. A közlemény szerint a videós ügyintézés ugyanolyan biztonságos, mint a fióki kiszolgálás: az ügyfelek azonosítása megegyezik a bankfiókban alkalmazott folyamattal.

Ehhez hasonló fejlesztést hajtott végre a Generali Biztosító is. A koronavírus terjedése miatt bevezetett újabb digitális megoldásuk lehetővé teszik a megtakarításos életbiztosítások esetében a törvény által előírt kötelező átvilágítást és az aláírást is teljesen online, személyes jelenlét nélkül.

A koronavírus-járvány miatti otthonlét a tartós fogyasztási cikkek piacára is hatással volt. Van néhány jól meghatározható termékcsoport, amelyekből a szokásosnál sokkal többet adtak el az utóbbi hetekben.